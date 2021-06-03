Травмують екіпаж і шумні: Британія отримала партію неякісних БМП Ajax, — ЗМІ (відео)

Виконання контракту, як стверджують журналісти, вже йде із запізненням у кілька років, а нинішня затримка ставить під загрозу програму переозброєння армії.

У Королівських Збройних силах Великобританії назріває скандал через звіт про фактично повну непридатність БМП Ajax, які закупила країна на 3,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Telegraph, які отримали доступ до звіту військових.

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Повідомляється, що конструкція машин у русі має занадто високий рівень вібрації і шуму. А під час їзди на швидкості більше, ніж 36 км/год, в екіпажа БМП виникають проблеми зі слухом і запалюються суглоби.

Через вібрації, в армії встановили ліміт швидкості на рівні 36 км/год (максимально заявлена 70 км/год). Екіпажу заборонено знаходитися в машині довше, ніж 1,5 години. Також повідомляється, що в період із листопада 2020 по березень 2021, Королівські ЗС були змушені призупинити випробування. Контракт вже затримується на кілька років.

У звіті, як заявляють журналісти, зазначено, що БМП Ajax виявилися нездатними долати перешкоду висотою понад 20 см заднім ходом.

Міноборони Британії, коментуючи запит журналістів, повідомило, що все йде за планом. Випробування проводять з представниками заводу. Однак здавання контракту, як стверджують журналісти, вже йде із запізненням у кілька років, а нинішня затримка ставить під загрозу програму з переозброєння армії.

У парламентському комітеті Британії вважають, що програма Ajax є прикладом хронічної безгосподарності в Міноборони й апараті закупівель.

За контрактом, BAE Systems повинні поставити 589 машин у різному виконанні на суму 3,5 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Великобританія збільшить свою військову присутність в Польщі та Німеччині через дії Росії.

Також у Британії розсекретили план Черчилля щодо спільної війни проти СРСР із Німеччиною.