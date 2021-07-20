"Ми повинні вирішити проблему": у Британії продовжать виправляти травматичні БМП Ajax

Бронетехніка викликає проблеми із суглобами і слухом через занадто гучну роботу і вібрації всередині.

Міністерство оборони Великобританії продовжить програму з модернізації БМП Ajax, незважаючи на проблеми з шумом і технічними обмеженнями. Про це повідомляє Defense News.

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Парламентський комітет прийняв рішення продовжити співпрацю з General Dynamics UK, але вони повинні виправити всі проблеми. БМП поставлялися з проблемами занадто високого рівня шуму і проблемами з ходовою частиною. На бронемашині неможливо їхати швидше за 36 км/год через вібрації і шум, від яких в екіпажу запалюються суглоби і виникають проблеми зі слухом.

У General Dynamics заявляють, що проблеми з шумом усе ще не вдається вирішити, поки вони усунули інші технічні проблеми. Компанія активно співпрацює з Міноборони для повного розслідування всіх вад та їх усунення.

Наразі, як повідомили виданню в оборонному відомстві, експлуатацію БМП в армії припинено.

"Це проблемна програма, ніхто цього не приховує … І ми повинні це виправити. Ми повинні розібратися з проблемами, повʼязаними з цим. Ми, General Dynamics і армія, вирішили, що їм доведеться виправити це. Ціна — це твердий контракт. Ми втратили значні суми грошей, і це необхідно виправити", — заявив міністр оборони Бен Воллес.

Британська армія обрала General Dynamics для розробки розвідувальної машини поля бою у 2010 році й уклала контракт на будівництво 589 машин у шести варіантах у 2014 році. Загальна вартість програми для Міністерства оборони становить 4,62 мільярди фунтів, з них 2,65 млрд уже виплачені.

Нагадаємо, на початку червня в ЗМІ поширили інформацію про те, що БМП Ajax неякісні і травмують екіпаж. Виконання контракту також затягується, що ставить під загрозу програму переозброєння армії.

Зазначимо, що завдяки збільшенню фінансування ВМС Британії планують на 50% підвищити кількість ракет на всіх есмінцях.