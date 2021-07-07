"Для відповіді на загрози": ВМС Британії встановить на 50% більше ракет на всі есмінці (фото)

Модернізація забезпечить більший повітряний захист кораблів у складі ударних авіаносних груп.

Міністерство оборони Великобританії оголосило тендер щодо переобладнання есмінців Королівського флоту на суму 692 млн доларів. Про це повідомляє британське видання TheDrive.

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Тендером передбачається, що есмінці класу Type 45 доозброюватимуть протягом 11 років. Кораблі повинні отримати додаткові 24 пускові відсіки для ракет. У сумі есмінці матимуть по 72 ракети ППО. Перше судно після модернізації очікується отримати в 2026 році.

Судна отримають ракети Sea Ceptor. Як заявляє віце-амдірал Джеррі Кід, програма забезпечить найкращим захистом ударну групу авіаносців від загроз з повітря, як зараз, так і в майбутньому.

Додаткові пускові установки будуть додані перед наявними 48-елементними пусковими установками Sylver для ракет ближньої дії Aster 15 і Aster 30 далекого класу "земля-повітря". У рамках модернізації всі 48 осередків будуть використовувати ракети Aster 30 для дальньої дії (до 120 км).

[ + – ] Запуск ракети Aster-30 Фото: the drive

Ракета Sea Ceptor здатна вражати цілі на відстані понад 25 км, вона летить на швидкості 2,5 махи. Її вага становить 100 кг. Як головки ракети використовується активна радіолокаційна система, вироблена в Британії.

За даними Міноборони Великобританії, переобладнання кораблів стало можливим завдяки збільшенню оборонних витрат на майже 33 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.

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