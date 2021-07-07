"Ми продовжимо так робити", — МЗС Британії про захід в українські води Криму

Маршрут, яким йшов Defender 23 червня, міжнародно визнаний, тому Сполучене королівство має повне право ним користуватися.

Кораблі Королівського флоту Великої Британії продовжать заходити в українські територіальні води окупованого Криму. Про це повідомляє Mirror.

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За словами міністра закордонних справ Великобританії Домініка Раабе, есмінець Defender йшов міжнародним, найкоротшим шляхом з Одеси в Батумі. Британія має повне право здійснювати мирні проходи через територіальні води України.

"Це міжнародно визнаний маршрут руху. Ми маємо повне право безперешкодно проходити через українські територіальні води відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо так робити", — сказав міністр.

Нагадаємо, 23 червня поблизу мису Фіолент стався інцидент із британським есмінцем. В РФ заявили, що вони відкрили по ньому попереджувальний вогонь через "порушення кордону" українського півострова. Міноборони Королівства спростувало заяву Москви і заявило, що не помітило ніякого вогню по есмінцю HMS Defender.

Зазначимо, що подібний інцидент був і з кораблем ВМС Нідерландів, проходженню їхнього фрегата погрожували російські винищувачі.