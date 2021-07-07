"Мы продолжим так делать", - МИД Британии о заходе в украинские воды Крыма

Маршрут, которым шел Defender 23 июня, международно признан, поэтому Соединенное королевство имеет полное право им пользоваться.

Корабли Королевского флота Великобритании продолжат заходить в украинские территориальные воды оккупированного Крыма. Об этом сообщает Mirror.

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По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, эсминец Defender шел по международному, кратчайшему пути из Одессы в Батуми. Британия имеет полное право совершать мирные проходы через территориальные воды Украины.

"Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", — сказал министр.

Напомним, 23 июня в районе мыса Фиолент произошел инцидент с британским эсминцем. В РФ заявили, что они открыли по нему упреждающий огонь из-за "нарушение границы" украинского полуострова. Минобороны Королевства опровергло заявление Москвы и заявило, что не заметило никакого огня по эсминцу HMS Defender.

Отметим, что подобный инцидент был и с кораблем ВМС Нидерландов, проходу их фрегата угрожали российские истребители.