Российские истребители угрожали нидерландскому кораблю Evertsen в Черном море (фото)

По заявлению Минобороны, истребители пролетали на опасно низкой высоте, имитируя атаку по нидерландскому фрегату.

Российские военные создавали опасную ситуацию рядом с кораблем нидерландских ВМС HNMLS Evertsen. Заявление Минобороны Нидерландов опубликовано в Twitter.

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Заявляется, что 24 июня российские истребители пролетали над кораблем на опасной высоте и имитировал атаку. Во время небезопасных действий РФ, корабль, как заявляют в Минобороны, шел в международных морских водах.

Фото: Ministerie van Defensie

На фото видно как минимум два истребителя, однако о том, сколько их было всего, не сообщается.

Фото: Ministerie van Defensie

HNMLS Eversten F805 недавно был в Одессе. Краткие характеристики корабля:

Полное водоизмещение — 6000 тонн

Длина — 144 метра

Ширина — 19 метров

Осадка — 5 метров

Скорость — 30 узлов

Вооружение фрегата:

Артиллерийские установки: 127-мм орудие "Отобреда" Mk100, 30-мм артустановка "Голкипер" с 7 стволами, два "Эрликона" и пара пулеметов "Браунинг".

Ракетное вооружение — 8 противокорабельных ракет Harpoon, 40 пусковых установок Mk41 для различных боеприпасов.

Торпедное оружие — два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90.

Напомним, 23 июня, произошел подобный инцидент. В РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма на 3 км.

В Минобороны Британии утверждали, что они не заметили выстрелов, о которых заявляли в РФ. Позднее ФСБ РФ опубликовали кадры предупредительного огня по Defender после событий 23 июня.