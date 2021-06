"Стреляю короткими! Огонь!": ФСБ РФ опубликовали кадры предупредительного огня по Defender

Британский экипаж заявлял, что совершает мирный проход в соответствии с Конвенцией ООН, а россияне твердили о "нарушении их водных границ".

ФСБ России опубликовали видео с действиями российских военных при проходе британского эсминца HMS Defender в Черном море. Об этом сообщает РИА.

В видео слышны переговоры британского экипажа эсминца с российскими военными, которые предупреждают о заходе в их территориальные воды.

"Если зайдет заграницу далее … выполняем предупредительный огонь", — говорит, вероятно, командир судна.

На это британский военный заявляет, что они выполняют мирный проход в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН. Действия россиян, которые опасно приближались к эсминцу, были названы небезопасными и непрофессиональными.

В ответ на это российские военные заявили:

"Change your course or i will be fire (Измените курс или я буду стрелять, — Фокус)".

Российские силовики призвали сменить курс британского корабля в Черном море. В конце видео видно как из российского корабля открывают огонь по направлению HMS Defender. Перед этим по радиосвязи британцам было заявлено, что Российская Федерация не будет нести ответственности за возможные повреждения судна.

"Открыть предупредительную стрельбу по курсу Дефендера. Исключить попадание. Исключить попадание. Подтверди, прием. Правый борт нуль. Стреляю короткими! Огонь!", — слышно на видео.

Несмотря на предупредительный огонь, британцы продолжили свой путь, о чем ФСБ сообщил командир экипажа. При этом на кадрах также заметны пролетающие истребители, но сбрасывания бомб не видно.

Напомним, 23 июня, в РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма на 3 км.

В Великобритании заявляли, что не заметили предупредительного огня. А в Минобороны Соединенного королевства заявляли, что не удивлены заявлениям РФ. Россия проводила учения, о которых предупредила британцев.