"Стріляю короткими! Вогонь!": ФСБ РФ опублікували кадри попереджувального вогню по Defender

Британський екіпаж заявляв, що здійснює мирний прохід відповідно до Конвенції ООН, а росіяни твердили про "порушення їхніх водних кордонів".

ФСБ Росії опублікували відео з діями російських військових під час проходження британського есмінця HMS Defender у Чорному морі. Про це повідомляє РІА.

У відео можна почути переговори британського екіпажу есмінця з російськими військовими, які попереджають про заходження в їхні територіальні води.

"Якщо зайде закордон далі… здійснюємо попереджувальний вогонь", — говорить, ймовірно, командир судна.

На це британський військовий заявляє, що вони виконують мирний прохід відповідно до міжнародного права та Конвенції ООН. Дії росіян, які небезпечно наближалися до есмінця, були названі небезпечними і непрофесійними.

У відповідь на це російські військові заявили:

"Change your course or i will be fire (Змініть курс або я буду стріляти, — Фокус)".

Російські силовики закликали змінити курс британського корабля в Чорному морі. Наприкінці відео видно як із російського корабля відкривають вогонь у напрямку HMS Defender. Перед цим по радіозвʼязку британцям було заявлено, що Російська Федерація не нестиме відповідальності за можливі пошкодження судна.

"Відкрити попереджувальну стрільбу по курсу Дефендер. Уникнути потрапляння. Уникнути потрапляння. Підтвердь, прийом. Правий борт нуль. Стріляю короткими! Вогонь!" — чути на відео.

Незважаючи на попереджувальний вогонь, британці продовжили свій шлях, про що ФСБ повідомив командир екіпажу. При цьому на кадрах також помітні винищувачі, що пролітають, але скидання бомб не видно.

Нагадаємо, 23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.

У Великобританії заявляли, що не помітили попереджувального вогню. А в Міноборони Сполученого королівства заявляли, що не здивовані заявами РФ. Росія проводила навчання, про які попередила британців.