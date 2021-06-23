"Ми не здивовані": міністр оборони Британії про інцидент із кораблем Defender на Чорному морі

За словами глави оборонного відомства, Росія вже заявляла про подібний інцидент кілька місяців назад, тому вони були готові до такого розвитку подій.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що вони не здивовані повідомленнями РФ про попереджувальний вогонь проти їхнього корабля HMS Defender. Про це повідомляє Independent.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами міністра, в помилкових заявах Кремля немає нічого нового, їхні заяви були очікуваними. Корабель зробив звичайний перехід з Одеси до Грузії через Чорне море.

"Дезінформація, неправдиві повідомлення — це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не будемо відмовлятися від виконання міжнародного права і наших прав на море", — заявив Воллес.

Він додав, що заяви Міноборони РФ про виклик військового аташе також не відповідають дійсності. Але Великобританія й далі робитиме всі необхідні кроки, щоб не допустити ескалації або провокації.

Бен Воллес також додав, що кілька місяців тому Росія вже робила подібні заяви. Однак минулого разу був есмінець HMS Dragon.

Нагадаємо, в російському Міноборони заявили, що російський бомбардувальник Су-24М скинув авіабомби поруч із кораблем Defender. Судно "порушило держкордон РФ у Криму", він зайшов на 3 км вглиб території. Але пізніше в Міноборони Британії заявили, що вони не спостерігали ніякого обстрілу.

Також у Росії викликали британського військового аташе через ситуацію з кораблем HMS Defender. Есмінець ВМС Великобританії, як вважають в російському відомстві, порушив державні кордони РФ.