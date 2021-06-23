"За порушення кордонів": в РФ викликали британського військового аташе через ситуацію з HMS Defender

У російському Міноборони вважають, що британський корабель порушив їхню територію, коли зайшов у територіальні води окупованого Криму.

У Міністерстві оборони Росії викликали військового аташе зі Сполученого королівства через "порушення російського кордону". Про це повідомляє Інтерфакс.

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Есмінець ВМС Великобританії, як вважають у російському відомстві, порушив державні кордони РФ. У звʼязку з цією подією британського військового аташе викликають в Міноборони. Дії HMS Defender нібито порушують конвенції ООН, тому британців також закликають провести розслідування дій екіпажу військового корабля.

"Небезпечні дії есмінця ВМС Великобританії розцінені Міноборони Росії як грубе порушення Конвенції ООН із морського права 1982 року. Російське військове відомство закликало британську сторону провести ретельне розслідування дій екіпажу есмінця Defender для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", — заявили в Міноборони РФ.

17 стаття Конвенції ООН із морського права 1982 року говорить, що дозволений мирний прохід кораблів через територіальні води в разі, якщо це дозволить скоротити маршрут. Згідно з міжнародним правом, територіальні води Криму належать Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня в акваторії Чорного моря в проміжку 12:06-12:08 спочатку російський корабель, а потім бомбардувальник Су-24 відкрив попереджувальний вогонь і бомбардування по британському кораблю HMS Defender, який йшов поруч з окупованим Кримом.

Пізніше у ВМС Британії заявили, що ніякого "попереджувального" обстрілу не було, а корабель йшов відповідно до міжнародного права.