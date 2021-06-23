"Мы не удивлены": министр обороны Британии об инциденте с кораблем Defender на Черном море

По словам главы оборонного ведомства, Россия уже заявляла о подобном инциденте пару месяцев назад, поэтому они были готовы к таком развитию событий.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они не удивлены сообщениями РФ об предупредительном огне против их корабля HMS Defender. Об этом сообщает Independent.

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По словам министра, в ложных заявлениях Кремля нет ничего нового, их заявления были ожидаемы. Корабль совершил обычный переход из Одессы в Грузию через Черное море.

"Дезинформация, неправдивые сообщения — это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не будем уклоняться от соблюдения международного права и наших прав на море", — заявил Уоллес.

Он добавил, что заявления Минобороны РФ о вызове военного атташе также не соответствуют действительности. Но Великобритания будет и дальше предпринимать все необходимые шаги, чтобы не допустить эскалации или провокации.

Бен Уоллес также добавил, что пару месяцев назад Россия уже делала подобные заявления. Однако в прошлый раз был эсминец HMS Dragon.

Напомним, в российском Минобороны заявили, что российский бомбардировщик Су-24М сбросил авиабомбы рядом с кораблем Defender. Судно "нарушило госграницу РФ в Крыму", он зашел на 3 км вглубь территории. Но позднее в Минобороны Британии заявили, что они не наблюдали никаких обстрелов.

Также в России вызвали британского военного атташе из-за ситуации с кораблем HMS Defender. Эсминец ВМС Великобритании, как считают в российском ведомстве, нарушил государственные границы РФ.