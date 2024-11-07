Зафіксовано пожежу: з'явились нові супутникові знімки захоплених росіянами "вишок Бойка" (фото)

За 48 км від західного узбережжя Кримського півострова супутник зафіксував нову "гарячу" точку. Поруч палає ще три зони, в яких горить газ або виникло загоряння після атак Сил оборони України.

Неподалік від окупованого росіянами Криму у зоні Одеського газового родовища з'явився новий "факел", який помітили на супутникових фото. Українське командування не коментувало можливий інцидент у Чорному морі. Про те, як виявили точку займання, розповіли на порталі Центру журналістських розслідувань.

На порталі проаналізували фото супутника Sentinel-2, який три роки війни фіксував стан бурових установок поруч з окупованим Кримом. Причини деяких пожеж, які палають протягом повномасштабного вторгнення — постійний витік газу зі свердловин. Крім того, через бойові дії з'являються нові "гарячі" точки — саме їх і помітили аналітики. Зокрема, у жовтні 2024 року у Чорному морі виявили ще одне займання: у точці 45.34494, 31.86363 стало гаряче "буквально днями, 30 жовтня". Ні українське командування, ні представники окупаційної влади про жодні інциденти не повідомляли, зауважили журналісти.

Перша зона пожеж розташована на відстані 50 км від острова Зміїний, пояснили на порталі. "Вічний вогонь", ймовірно, вперше запалав після атаки ЗСУ у червні 2022 року. Російська влада тоді заявила, що вдарили по буровій установці "Таврида". Друга зона з'явилась після атаки у серпні 2024. Тоді ГУР та аналітики DeepState повідомили, що могла загорітись морська льодостійка стаціонарна платформа (МЛСП) №17, на якій росіяни встановили засоби РЕБ. Третя зона вогню, 45.25821, 31.6735, з'явилась також у серпні. Четверта, яку помітили у жовтні, розташована за 17 км на північний схід від третьої, свідчать дані Googla maps (і за 50 км від мису Тарханкут).

На Одеському родовищі нарахували 14 об'єктів, з них на чотирьох вогонь палає найдовше, свідчать дані спостережень. У статті розмістили колаж з точками займання у Чорному морі. Колаж створили на основі даних супутника: видно стовпи диму, інколи — щось схоже на зони відкритого вогню.

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Війна РФ та "вишки Бойка" — деталі

На порталі супутникового стеження за пожежами FIMRS від NASA можна побачити три крупних червоних позначки у районі Чорного моря, про який ідеться у розслідуванні. Перегляд архівних даних показує, що ці точки фіксувались супутником у жовтні та у листопаді. Інколи їх три, інколи дві чи одна, інколи даних немає.

Зазначимо, у вересні 2024 року бійці ГУР розповіли про спецоперацію, проведеному у вказаному районі. Україна знищила військову техніку, яку на вишках розмістили ЗС РФ. Тоді ж речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що для утримання "вишок Бойка" Силам оборони знадобляться винищувач F-16.

Нагадуємо, 5 листопада речник ВМС прокоментував втечу російського флоту подалі від Криму та українських берегів. Тим часом 6 листопада джерела Фокусу в ГУР розповіли про атаку дронів на порт "Каспійськ" на відстані 1 200 км від України.