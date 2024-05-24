Росіяни купують у провайдерів з США супутникові фото для обстрілів України, - розслідування

Хоча американські компанії запевняють, що не співпрацюють з Росією з лютого 2022 року, супутникові знімки території України може купити будь-хто.

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Журналісти американського журналу The Atlantic ще у березні писали про можливий зв'язок між продажем супутникових знимків комерційними аерокосмічними компаніями та ракетними ударами Росії по Україні. Тобто спочатку відбувається продаж супутникових фото певної ділянки на території України, а вже за декілька днів туди прилітає російська ракета. HUMINT-аналітики Molfar перевірили, як і кому компанії, що стверджують про нібито ретельну перевірку клієнтів, надавали свої супутникові знімки.

Аналітики Molfar проаналізували 321 випадок російських ракетних ударів по Україні, що мали місце з 24 лютого по 31 грудня 2022 року, включаючи знімки територій, де не відбуваються активні бойові дії.

Таблиця показує кількість знімків, зроблених до та після ударів по областях та провайдерах у період з 24 лютого по 31 грудня 2022

На першому етапі аналітики Molfar сортували знімки за датами (зроблені за тиждень до удару), другим фактором була локація де зроблено супутникове фото. Показовою буде статистика по відносно "мирних" областях. Тобто там, де не йдуть активні бойові дії.

Аналітикам вдалося отримати доступ до великої кількості провайдерів космічних знімків:

Planet — американська компанія, яка спеціалізується на зніманні Землі за допомогою супутників. Надає дані для моніторингу змін у глобальному масштабі.

Maxar Technologies — провідний постачальник аерокосмічних продуктів і послуг, включаючи високодеталізовані зображення Землі.

21AT (Twenty First Aerospace Technology) — китайська космічна компанія, яка надає супутникові знімки.

CNSA (China National Space Administration) — китайське національне космічне агентство, що відповідає за космічну програму Китаю.

Satellogic — аргентинська компанія, яка запускає супутники для знімання Землі з високою роздільною здатністю.

KARI (Korea Aerospace Research Institute) — південнокорейський державний інститут, який займається аерокосмічними дослідженнями.

Kazakhstan Gharysh Sapary (Kazcosmos) — національне космічне агентство Казахстану, яке координує космічні проєкти й наукові дослідження.

Chang Guang Satellite Technology (CGST) — китайська компанія, що спеціалізується на розробці супутників і супутникових зображень.

SIIS (SI Imaging Services) — компанія з Південної Кореї, які займається геопросторовими даними й зображеннями Землі.

SpaceWill — китайська компанія, що надає супутникові дані й рішення для спостереження за Землею.

ImageSat International (ISI) — ізраїльська компанія, яка пропонує супутникові знімки для військових та цивільних цілей.

Capella — американська компанія, яка спеціалізується на радарних зображеннях Землі з використанням синтетичної апертури (SAR).

Важливо

Спецслужби РФ купують за кордоном супутникові знімки українських територій, — ЗМІ

Скажімо, 10 жовтня 2022 року російські війська завдали один з наймасовіших ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши БПЛА "Shahed-136" та ракети. Внаслідок атаки було пошкоджено 11 важливих обʼєктів у 8 регіонах та у столиці. Протягом трьох тижнів перед ударом, як зазначають аналітики, хтось замовив у компанії Maxar 6 супутникових знімків, які включали зону ураження.

26 березня 2022 року росіяни двома ракетами зруйнували танкобудівний завод та нафтобазу у Львові. 8 супутникових знімків, на які попали координати удару, було замовлено у компаній Beijing Space View Tech і 21AT за кілька днів до атаки, 23-25 березня, і ще два знімки через два дні після удару, 28 березня.

Розглянуто 321 ракетний обстріл України за межами територій проведення регулярних бойових дій у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.

Карта супутникових знімків від Planet (зелені полігони) та відомих випадків обстрілів (червоні цятки)

Карта супутникових знімків від Maxar (жовті полігони) та відомих випадків обстрілів (червоні цятки)

Карта супутникових знімків від Satellogic (сірі полігони) та відомих випадків обстрілів (червоні цятки)

Карта супутникових знімків від Capella Space (сині полігони) та відомих випадків обстрілів (червоні цятки)

Як зазначено в матеріалі The Atlantic, американські супутникові провайдери запевняють, що не продають знімки російським покупцям з лютого 2022 року. Але HUMINT-фахівці аґенції Molfar представившись представниками компанії з Казахстану, перевірили, чи можна купити фото через їхніх дистрибʼюторів. І, як виявилося в ході експерименту, якщо використовувати несправжнє ім’я, назву та корпоративну пошту та звернутися до реселлерів з інших країн, жодних перевірок з боку американських провайдерів не відбуватиметься.

Тобто, українські дослідники встановили, що супутникові зображення можуть використовуватися для попереднього розвідування цілей та корегування подальших ударів.

Нагадаємо, у квітні видання Bloomberg писало про те, що Китай надає Росії супутникові знімки для військових цілей.