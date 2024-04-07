Китай надає Росії супутникові знімки для військових цілей, — Bloomberg

Підтримка Китаєм Росії посилилася в останні місяці. Пекін забезпечує ЗС РФ супутниковими знімками, а також мікроелектронікою і верстатами для виробництва танків.

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У США попередили союзників про те, що КНДР посилив свою підтримку Російської Федерації, включно з наданням даних геопросторової розвідки. Китай також став для Москви ключовими воротами для доступу до технологій обмеженого доступу, включно з чипами та інтегральними схемами, що використовуються у зброї або необхідні для її створення, повідомляє Bloomberg.

Видання, з посиланням на свої джерела, зазначає, що на тлі триваючої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Один зі співрозмовників також зазначив, що підтримка Пекіна також охоплює оптику, паливо для ракет і розширення космічного співробітництва.

"Пекін прагнув зображати себе здебільшого нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, однак він встановив глибокий союз із Москвою в рамках того, що Сі і Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень", — ідеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що торік товарообіг між Китаєм і РФ сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. КНДР стала постачальником багатьох товарів до Росії: від одягу до автомобілів. Водночас РФ збільшила експорт таких товарів, як вугілля і нафта, до КНДР.

"Важливо зазначити, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій обмеженого доступу, включно з чіпами та інтегральними схемами, які використовуються у зброї або необхідні для її створення", — ідеться в статті.

За словами джерел, США та їхні союзники прагнутимуть донести до Пекіна свої побоювання й активізуватимуть зусилля з припинення підтримки Китаєм російської оборонної промисловості.

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що війська РФ дедалі частіше вдаються до китайської зброї — чи то артилерійські снаряди, чи то квадрокоптери. Влада Китаю неодноразово заперечувала підтримку російської агресії.