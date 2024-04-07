Китай предоставляет России спутниковые снимки для военных целей, — Bloomberg

Поддержка Китаем России усилилась в последние месяцы. Пекин обеспечивает ВС РФ спутниковыми снимками, а также микроэлектроникой и станками для производства танков.

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В США предупредили союзников о том, что КНДР усилил свою поддержку Российской Федерации, включая предоставление данных геопространственной разведки. Китай также стал для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям ограниченного доступа, включая чипы и интегральные схемы, используемые в оружии или необходимые для его создания, сообщает Bloomberg.

Издание, со ссылкой на свои источники, отмечает, что на фоне продолжающейся военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков. Один из собеседников также отметил, что поддержка Пекина также включает в себя оптику, топливо для ракет и расширение космического сотрудничества.

"Пекин стремился изображать себя в основном нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, продолжающегося уже третий год, однако он установил глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си и Владимир Путин назвали дружбой "без ограничений", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что в прошлом году товарооборот между Китаем и РФ достиг рекордных 240 миллиардов долларов. КНДР стала поставщиком многих товаров в Россию: от одежды до автомобилей. В то же время РФ увеличила экспорт таких товаров, как уголь и нефть, в КНДР.

"Важно отметить, что Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям ограниченного доступа, включая чипы и интегральные схемы, используемые в оружии или необходимые для его создания", — говорится в статье.

По словам источников, США и их союзники будут стремиться донести до Пекина свои опасения и активизировать усилия по пресечению поддержки Китаем российской оборонной промышленности.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что войска РФ все чаще прибегают к китайскому оружию — будь то артиллерийские снаряды или квадрокоптеры. Власти Китая неоднократно отрицали поддержку российской агрессии.