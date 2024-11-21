Виглядаю молодшою через ботокс: жінка видавала себе за свою матір, щоб отримати грошову допомогу

Поліція Флориди заарештувала жінку за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного з поданням неправдивої заяви на отримання державної допомоги. Вона видавала себе за свою матір, але її зовнішність викликала підозри у пильних чиновників.

Мешканка Флориди, 44-річна Вероніка Торрес використовувала ім'я своєї матері, водійські права та інформацію про соціальне забезпечення, щоб подати заявку на участь у міській програмі допомоги постраждалим від стихійного лиха. Про це йдеться в заяві поліцейського управління Брейдентона.

Наприкінці вересня на місто обрушився ураган "Хелен", а на початку жовтня — ще один ураган "Мілтон", які завдали шкоди майну на десятки мільярдів доларів.

Торрес у своїй заяві стверджувала, що вона була змушена з'їхати з пошкодженого будинку, запросивши 7967 доларів як компенсацію, яку було схвалено.

Коли Торрес спробувала забрати свій чек, міський чиновник помітив, що вона має набагато молодший вигляд, ніж на фотографії жінки, зазначеній у заявці на отримання допомоги.

Вона стверджувала, що її зовнішній вигляд зумовлений "лікуванням ботоксом", проте співробітник муніципалітету попросив її прийти наступного дня. І коли вона повернулася, то була заарештована співробітниками поліції.

Торрес, як повідомляється, пред'явлено обвинувачення в скоєнні тяжкого злочину третього ступеня, що полягає в поданні неправдивої заяви на отримання державної допомоги.

Варто зазначити, що після ураганів Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) випустило попередження, що закликає жителів Флориди бути пильними щодо крадіжки особистих даних.

Як зазначалося, у деяких випадках зловмисники намагаються подати заявку на допомогу, використовуючи імена, адреси та номери соціального страхування, що були вкрадені у людей, які постраждали від стихійного лиха.

Нагадаємо, у Флориді дружина будівельника вела прямий репортаж урагану "Мілтон" зі свого міцного бетонного особняка. Після цього на жінку посипалися гнівні коментарі, а її публікації і навіть акаунт без попередження були видалені адміністрацією соцмережі.

Також Фокус писав, що кілька страхових компаній у США були ошукані шахраями майже на $142 тисячі. Аферисти стверджували, що їхні транспортні засоби зазнали нападу ведмедя і хотіли отримати компенсацію. Однак розслідування встановило, що "ведмідь" насправді був людиною в костюмі тварини.