Жителька США похвалилася, як стежила за ураганом зі свого "Мілтон-стійкого" будинку

Дружина будівельника з Флориди стала популярною завдяки публікації новин зі свого особняка, "стійкого" до урагану "Мілтон". Однак після масових скарг її акаунт незабаром було видалено.

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Дружина будівельника і власниця міцного бетонного особняка у Флориді під ніком Kricketfelt замість того, щоб евакуюватися, як радила влада, вирішила нікуди не їхати. Вона вела "пряму трансляцію" урагану "Мілтон" зі свого міцного будинку для неймовірної кількості підписників, пише Daily Star.

Жінка показувала панораму навколо і говорила: "Ось чому я не їду. Мій чоловік побудував цей будинок, мій чоловік побудував цей будинок, реклама".

Крім того, вона опублікувала серію кадрів, на яких видно, як зовні ллє сильний дощ із вітром, а вона спокійно спостерігає за бурхливою стихією зі своєї веранди.

Після цього на жінку посипалися гнівні коментарі, а її публікації і навіть акаунт без попередження були видалені адміністрацією соцмережі.

У вже новому створеному акаунті жінка розповіла про ситуацію, що склалася, додавши, що будинок, який її чоловік побудував зі своєю компанією, все ще стоїть.

"Наразі у нас немає електрики та інтернету, але ми використовуємо генератори", — зазначила вона.

Як вважає один із користувачів, контент було видалено, найімовірніше, з метою безпеки.

Інші вирішили підтримати дружину будівельника.

"Уперше бачу, як людей ненавидять за те, що в них бетонний будинок", — написав один із коментаторів.

Інший додав, що люди зляться, бо не можуть дозволити собі бетон.

Також висловлювалося припущення, що люди озлоблені тільки тому, що її будинок виявився краще підготовлений до такої ситуації.

"Не розумію, чому все ще роблять будинки з гіпсокартону у Флориді", — додав коментатор.

"Вони ненавидять, тому що ти, метафорично, вигадала ліки від "раку", — зазначив один із коментаторів.

"Люди просто розлючені, що у вас справді є будинок, який побудований розумно для того місця, де ви живете. Якби всі будинки в США були з бетону і цегли, люди б, звісно, менше страждали від кожного урагану з торнадо", — зауважили в соцмережі.

"Настав час зареєструвати торгову марку "Королева бетону", — знайшовся і такий порадник.

"Якби мій чоловік побудував мені такий самий будинок, як у вас, я гарантую, що я б стояла там точно так само", — висловила впевненість інша жінка.

"Чи можете ви надіслати мені 10 тисяч на будівництво будинку?" — знайшлися й такі, що вирішили витиснути максимум із ситуації, що склалася.

Через ураган "Мілтон" затопило Діснейленд у штаті Флорида. Це найбільш відвідуваний центр розваг у світі.

Загинули щонайменше 10 осіб, ще мільйони людей залишилися без електрики. Водночас шторм не спричинив катастрофічного підйому морської води, як побоювалася влада.