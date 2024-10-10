Ураган "Мілтон" досяг західного узбережжя США: є перші жертви (фото, відео)

Майже 3 мільйони людей у Флориді вже залишилися без електрики. До того ж евакуюватися з півострова не так легко.

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Зі швидкістю вітру до 195 кілометрів на годину і сильними проливними дощами ураган "Мілтон" досягнув Великої затоки Тампа, де живуть понад три мільйони людей. Про це пише BILD.

До цього моменту майже 3 мільйони людей у Флориді залишилися без електрики.

"Це, ймовірно, один із найсильніших спалахів торнадо, пов'язаних з ураганом, особливо у Флориді", — зазначив американський експерт з ураганів Дакота Сміт.

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У самому центрі воронки. Мисливці за штормами пролетіли крізь жахливе око урагану Мілтон (відео)

"Ми втратили кілька людей", — повідомив шериф округу Сент-Люсі Кіт Пірсон виданню WPBF News, хоча він не став називати точну кількість загиблих.

Президент США Джо Байден закликав населення дотримуватися інструкцій з безпеки, зазначивши, що це, буквально, "питання життя і смерті".

Також він заявив, що заздалегідь спрямував у райони, які постраждали від шторму, тисячі федеральних службовців, включно з понад 1 000 співробітників берегової охорони.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, зі свого боку, зазначав, що евакуація вже надто небезпечна, тож людям треба сховатися на місці й перечекати стихію.

Як пише АР, ураган пошкодив дах стадіону "Тропікана-Філд", який є домашнім полем бейсбольної команди Tampa Bay Rays.

Через півтори години ураган послабшав, максимальна стійка швидкість вітру становила 110 миль на годину (175 км/год).

Як зазначає агентство, ураган "Мілтон" обрушився на Флориду штормом третьої категорії, проте приблизно за 90 хвилин після виходу на суходіл його знизили до категорії 2, а ще за деякий час він став штормом категорії 1 зі швидкістю вітру близько 135 км/год.

У Сент-Пітерсберзі випало понад 40 сантиметрів опадів, через що Національна метеорологічна служба видала попередження про раптову повінь.

За словами директора Управління з надзвичайних ситуацій Флориди Кевіна Гатрі, до того, як ураган обрушився на узбережжя, було зруйновано приблизно 125 будинків, багато з яких були мобільними будинками в селищах для літніх людей.

Місцеві жителі зазначають, що після попередження про евакуацію вони не змогли знайти вільних номерів у готелях, а ті деякі, що вдалося знайти, виявилися занадто дорогими.

Крім того, невідомо, чи зможуть вони заправити бак і взагалі знайти безпечний маршрут виїзду зі штату.

"Річ у тім, що евакуюватися на півострові дуже складно. У більшості інших штатів ви можете їхати в будь-якому напрямку, щоб вибратися. У Флориді є тільки певна кількість доріг, що ведуть на північ або на південь", — розповіли жителі Флориди.

"Мілтон" — уже третій ураган, який обрушується на Флориду в поточному році.

Нагадаємо, що розкішний круїзний лайнер Sun Princess опинився на шляху урагану "Мілтон". Пасажирів і членів екіпажу судна довелося екстрено евакуювати в безпечне місце за допомогою вертольота.