У самому центрі воронки. Мисливці за штормами пролетіли крізь жахливе око урагану Мілтон (відео)

Мисливці за ураганами NOAA поділилися жахливими кадрами зсередини руйнівного урагану Мілтон, що пронісся Флоридою.

Related video

Раніше вчені попереджали, що нинішній сезон ураганів стане одним із найекстремальніших: дослідники прогнозували рекордну кількість названих штормів і навіть підозрювали, що їх буде там багато, що на всіх просто не вистачить імен. Одним із найбільш руйнівних на цей момент може стати ураган Мілтон, який обрушився на узбережжя Флориди, пише Daily Mail.

Команда Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вимірювала критичні аспекти шторму, коли їхній літак потрапив під вітер зі швидкістю 257 км/год над Мексиканською затокою. Мисливці за ураганами поділилися жахливим відео, де видно, як дощ б'є по вікнах літака, коли він пролітає крізь хмарність, що стрясає літак і збиває команду з ніг.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відео видно, як літак, також відомий як "Міс Піггі", трясеться, намагаючись вирватися з ока руйнівного урагану Мілтон, який обрушився на узбережжя Флориди. Зазначимо, що раніше вчені класифікували шторм як ураган категорії 5, коли він просувався до західного узбережжя Флориди на початку цього тижня.

У результаті місцева влада була змушена оголосити евакуацію через небезпеку шторму, що насувається, який менш ніж за 24 години перетворився з легкого шторму на неймовірно потужний ураган. Дослідники попереджали, що Мілтон, імовірно, принесе на узбережжя Флориди хаос і близько 4,5 метра води.

На борту літака Lockheed WP-3D Orion, який спрямувався в саме серце урагану Мілтон, перебували чотири дослідники NOAA. Попри те, що такий маневр неймовірно небезпечний, він є одним із найкращих способів для метеорологів отримати дані для підготовки жителів на землі.

Відео було опубліковано в соціальних мережах і показує, як сильно вібрує літак, коли інженер-електрик Том Бранніган сидить біля бортової системи вертикального профілювання атмосфери, яка являє собою систему, що збирає дані про погоду.

Зазначимо, що екіпаж використовував зонд, що скидається, — метеорологічний пристрій, який скидають із літака за допомогою парашута, щоб він міг вимірювати та передавати дані про температуру, вологість, тиск, швидкість і напрямок вітру кожні 0,25-0,5 секунди.

За словами директорки зі зв'язків із громадськістю NOAA Сюзан Б'юкенен, мета таких місій — визначити центр шторму і виміряти центральний тиск, а також приземні вітри навколо ока урагану. У результаті дослідники змогли попередити місцевих жителів, заявивши, що вікно евакуації "швидко добігає кінця".

Раніше Фокус писав про те, що ледь помітний ураган Мілтон за лічені години перетворився на рекордний шторм.