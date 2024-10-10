Втеча від стихії: чим небезпечний ураган "Мілтон", який тероризує США, — BBC

Фахівці NOAA заявили, що шторму, який стане неминучим наслідком урагану, заздалегідь присвоєно найвищу п'яту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

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Ураган "Мілтон" небезпечний тим, що може спровокувати кілька торнадо. Про це пише видання BBC.

Ураган "Мілтон"

Як зазначили фахівці з Національної океанічної та атмосферної асоціації (NOAA), шторму, який стане неминучим наслідком урагану, заздалегідь присвоєно найвищу п'яту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Журналісти зазначили, що таку категорію присвоюють, коли пориви вітру сягають щонайменше 252 кілометри на годину.

Категорії ураганів Фото: BBC

Видання нагадало, що президент США Джо Байден відклав свої заплановані поїздки в Німеччину та Анголу у зв'язку з надзвичайною ситуацією у Штатах. Через це довелося перенести зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену війні в Україні.

Водночас Байден заявив, що всі федеральні служби готові до надання необхідної допомоги постраждалим.

Журналісти зазначили, що багато жителів Флориди вже позбулися своїх будинків через інший ураган "Хелен". Тепер же ураган "Мілтон" знищить те, що залишилося.

У матеріалі йдеться, що багато жителів Флориди, які евакуюються зі своїх будинків, забивають двері та вікна, а також обкладають стіни по периметру мішками з піском. Щоправда, експерти впевнені, що це не допоможе. Такі заходи не врятують від стихії.

Раніше повідомлялося, що найпотужніший ураган "Мілтон" наближається до Флориди. Синоптики прогнозують, що він буде сильнішим за "Катріну" 2005 року — найруйнівніший ураган в історії США. Наразі "Мілтон" рухається зі швидкістю 15 км/год, з поривами вітру до 290 км/год.