Бегство от стихии: чем опасен ураган "Милтон", который терроризирует США, — BBC

Специалисты NOAA заявили, что шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

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Ураган "Милтон" опасен тем, что может спровоцировать несколько торнадо. Об этом пишет издание BBC.

Ураган "Милтон"

Как отметили специалисты из Национальной океанической и атмосферной ассоциации (NOAA), шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Журналисты отметили, что такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 километров в час.

Категории ураганов Фото: BBC

Издание напомнило, что президент США Джо Байден отложил свои запланированные поездки в Германию и Анголу в связи с чрезвычайной ситуацией Штатах. Из-за этого пришлось перенести встречу в формате "Рамштайн", посвященную войне в Украине.

При этом Байден заявил, что все федеральные службы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Журналисты отметили, что многие жители Флориды уже лишились своих домов из-за другого урагана "Хелен". Теперь же ураган "Милтон" уничтожит то, что осталось.

В материале говорится, что многие жители Флориды, которые эвакуируются из своих домов, заколачивают двери и окна, а также обкладывают стены по периметру мешками с песком. Правда эксперты уверены, что это не поможет. Такие меры не спасут от стихии.

Ранее сообщалось, что мощнейший ураган "Милтон" приближается к Флориде. Синоптики прогнозируют, что он будет сильнее, чем "Катрина" в 2005 году — самый разрушительный ураган в истории США. Сейчас "Милтон" движется со скоростью 15 км/ч, с порывами ветра в 290 км/ч.