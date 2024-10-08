Жах у плоті. Ледь помітний ураган Мілтон за лічені години перетворився на рекордний шторм (фото)

Дослідники зняли з космосу, як новий ураган став одним зі штормів в історії, що найшвидше посилюються.

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Раніше цього року дослідники попередили, що на нас чекає особливо екстремальний сезон штормів в Атлантиці. Ба більше, вчені навіть припускали, що названих штормів у цьому сезоні буде так багато, що у них навряд чи вистачить на всіх імен. Тепер учені зняли з космосу, як ураган Мілтон за лічені години перетворився зі слабкого урагану на особливо небезпечний шторм категорії 5, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені спостерігали, як ураган Мілтон менш ніж за 24 години перетворився з ледь урагану на особливо небезпечний шторм. Збільшення швидкості вітру було настільки стрімким, що Мілтон став одним зі штормів, що найшвидше посилюються, за всю історію спостережень, а також його визнали одним із найсильніших штормів в історії.

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З моменту, як ураган Хелен поширився на Флориду, не минуло й двох тижнів. Очікувалося, що ураган Мілтон рине на сушу як великий ураган пізно ввечері 9 жовтня, але вже вранці 10 жовтня місцева влада була змушена оголосити масову евакуацію. Чому ж відбулося настільки сильне посилення і чи причетна до цього зміна клімату?

Прогнозована траєкторія урагану Мілтон станом на полудень 7 жовтня 2024 року показує, як швидко він перетворився зі стадії формування на великий ураган Фото: National Hurricane Center

Швидке посилення

Національна метеорологічна служба визначає "швидке посилення" як збільшення максимальної стійкості швидкості вітру тропічного циклону протягом доби не менше ніж на 56 км/год. Згідно зі спостереженнями, швидкість вітру в Мілтоні збільшилася з 128,7 км/год до 281 км/год менш ніж за добу, а його тиск впав з 988 мілібарів до 911.

Напередодні Національний центр з ураганів попереджав, що Мілтон, імовірно, нарине на сушу великим ураганом, проте таке швидке посилення може застати людей зненацька, особливо, якщо відбувається близько до виходу на сушу.

Температура поверхні моря була високою в Мексиканській затоці, де ураган Мілтон перетнув північно-західний край півострова Юкатан у Мексиці 7 жовтня 2024 року Фото: NOAA

Чому урагани посилюються швидко

За словами вчених, швидке посилення складно передбачити, але є кілька рушійних сил, які можуть дати підказки:

тепло океану;

низький зсув вітру;

вологість;

грозова активність;

Дослідження показали, що в глобальному масштабі більшість ураганів категорії 3 і вище, як правило, швидко посилюються протягом свого життя.

Вплив клімату на силу ураганів

Останніми роками ми дедалі частіше чуємо про швидке посилення ураганів, і частково це дійсно пов'язано з антропогенною зміною клімату. У дослідженні 2023 року вчені виявили зв'язок між швидким посиленням штормів і зміною клімату. Крім того, було виявлено збільшення кількості циклонів, що зазнають швидкого посилення за останні чотири десятиліття.

Інше дослідження, що охоплює дані з 1982 по 2017 рік, за допомогою кліматичних моделей показало, що одна лише природна мінливість не може пояснити це збільшення штормів, які швидко посилюються, що вказує на ймовірну роль антропогенної зміни клімату.

Утім, те, як саме зміна клімату вплине на урагани, все ще залишається активною сферою досліджень. Але вже сьогодні, у міру нагрівання планети, вчені прогнозують збільшення частоти великих ураганів.

Щорічна кількість тропічних циклонів в Атлантичному океані, що швидко посилювалися щороку в період з 1980 по 2023 рік, демонструє тенденцію до зростання Фото: Climate Central

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як великий ураган Хелен готується вийти на узбережжя.