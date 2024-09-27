За секунду до. Учені показали, як великий ураган Хелен готується вийти на узбережжя (відео)

Дивовижне відео руху великого шторму було знято астронавтами на Міжнародній космічній станції.

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NASA відстежувало наближення урагану Хелен до східного узбережжя Флориди, коли він готувався вийти на сушу як руйнівний шторм категорії 3. Дивовижні кадри були зняті з Міжнародної космічної станції (МКС) і транслювалися онлайн, пише Space.

Загалом камери МКС зняли 8-хвилинне відео, на якому видно рух урагану Хелен — кадри були зафіксовані, поки Міжнародна космічна станція парила високо над штормом і південно-східною частиною США.

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За словами представника NASA Роба Навіаса, нове видовище — найкращий прохід над ураганом Хелен, супроводжуваний зв'язком із МКС, який астронавтам вдалося зробити. Вчені прогнозували, що ураган обрушиться на сушу над районом Біг-Бенд у Флориді на її східному узбережжі. Дослідники Національної метеорологічної служби NOAA напророкували, що шторм насувається на сушу як "великий ураган", що супроводжуватиметься великими дощами та сильними вітрами. Ба більше, вчені вважають, що ураган не обмежиться прибережними районами, а просунеться на сотні кілометрів углиб країни.

Навіас також зазначає, що ця система є однією з найбільших, що коли-небудь формувалися в Мексиканській затоці. Науковці зафіксували, що вітри ураганної сили поширилися на 95 кілометрів від центру, а вітри тропічної сили шторму досягли приблизно 555 кілометрів. Про це свідчать дані Національного центру зі спостереження за ураганами.

Дослідники NOAA попередили, що сильні зливи почнуться в деяких частинах південного сходу США задовго до виходу на суходіл і продовжать переміщатися на північ у південний регіон Аппалачі. Передбачається, що загальна кількість опадів під час шторму може сягнути 46 сантиметрів.

Учені використовують метеосупутники, щоб відстежувати ураган Хелен із космосу — це допомагає зафіксувати його наближення до узбережжя, спрогнозувати, коли він вийде на сушу і як далеко вглиб країни може просунутися.

Наприклад, станом на полудень четверга ураган Хелен перебував за 405 кілометрів від Тампи (Флорида), а його максимальна постійна швидкість вітру становила приблизно 165 кілометрів на годину, при цьому ураган просувався на північний схід зі швидкістю близько 22 км/год.

Крім загрози повені та шторму, який представляв Хелен, шторм також змусив NASA і SpaceX відкласти запланований запуск нового екіпажу на Міжнародну космічну станцію. Так, компанія SpaceX перенесла запуск Crew-9 для NASA не раніше суботи, 28 вересня, спочатку місія мала відбутися 26 вересня.

Під час місії заплановано запуск астронавта NASA Ніка Гейга і російського космонавта Олександра Горбунова на станцію у складі ротаційного екіпажу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли відео зсередини урагану Берилл: залізли в пащу атмосферного чудовиська.