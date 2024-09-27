За секунду до. Ученые показали, как крупный ураган Хелен готовится выйти на побережье (видео)

Удивительное видео движения крупного шторма было заснято астронавтами на Международной космической станции.

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NASA отслеживало приближение урагана Хелен к восточному побережью Флориды, когда он готовился выйти на сушу как разрушительный шторм категории 3. Удивительные кадры были засняты с Международной космической станции (МКС) и транслировались онлайн, пишет Space.

В общей сложности камеры МКС засняли 8-минутное видео, на котором видно движение урагана Хелен — кадры были запечатлены пока Международная космическая станция парила высоко над штормом и юго-восточной частью США.

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По словам представителя NASA Роба Навиаса, новое виде — лучший проход над ураганом Хелен, сопровождаемый связью с МКС, который астронавтам удалось сделать. Ученые прогнозировали, что ураган обрушится на сушу над районом Биг-Бенд во Флориде на ее восточном побережье. Исследователи Национальной метеорологической службы NOAA предрекли, что шторм обрушится на сушу как "крупный ураган", что будет сопровождаться крупными дождями и сильными ветрами. Более того, ученые считают, что ураган не ограничится прибрежными районами, а продвинется на сотни километров вглубь страны.

Навиас также отмечает, что эта система является одной из крупнейших, когда-либо формировавшихся в Мексиканском заливе. Ученые зафиксировали, что ветры ураганной силы распространились на 95 километров от центра, а ветры тропической силы шторма достигли примерно 555 километров. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами.

Исследователи NOAA предупредили, что сильные ливни начнутся в некоторых частях юго-востока США задолго до выхода на сушу и продолжат перемещаться на север в южный регион Аппалачей. Предполагается, что общее количество осадков во время шторма может достигнуть 46 сантиметров.

Ученые используют метеоспутники, чтобы отслеживать ураган Хелен из космоса — это помогает зафиксировать его приближение к побережью, спрогнозировать, когда он выйдет на сушу и как далеко вглубь страны может продвинуться.

Например, по состоянию на полдень четверга ураган Хелен находился в 405 километрах от Тампы (Флорида), а его максимальная постоянная скорость ветра составила около 165 километров в час, при этом ураган продвигался на северо-восток со скоростью около 22 км/час.

Помимо угрозы наводнения и шторма, который представлял Хелен, шторм также вынудил NASA и SpaceX отложить запланированный запуск нового экипажа на Международную космическую станцию. Так, компания SpaceX перенесла запуск Crew-9 для NASA не ранее субботы, 28 сентября, изначально миссия должна была состояться 26 сентября.

В ходе миссии планируется запуск астронавта NASA Ника Хейга и российского космонавта Александра Горбунова на станцию в составе ротационного экипажа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сняли видео изнутри урагана Берилл: залезли в пасть атмосферного чудовища.