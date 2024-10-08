Ужас во плоти. Едва заметный ураган Милтон в считанные часы превратился в рекордный шторм (фото)

Исследователи засняли из космоса, как новый ураган стал одним из самых быстро усиливающихся штормов в истории.

Related video

Ранее в этом году исследователи предупредили, что нас ждет особенно экстремальный сезон штормов в Атлантике. Более того, ученые даже предполагали, что названных штормов в этом сезоне будет так много, что у них едва ли хватит на всех имен. Теперь ученые засняли из космоса, как ураган Милтон за считанные часы превратился из слабого урагана в особо опасный шторм категории 5, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые наблюдали, как ураган Милтон менее чем за 24 часа превратился из едва урагана в особо опасный шторм. Увеличение скорости ветра было столь стремительным, что Милтон стал одним из самых быстро усиливающихся штормов за всю историю наблюдений, а также его признали одним из самых сильных штормов в истории.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С момента, как ураган Хелен обрушился на Флориду не прошло и двух недель. Ожидалось, что ураган Милтон обрушится на сушу как крупный ураган поздно вечером 9 октября, но уже утром 10 октября местные власти были вынуждены объявить массовую эвакуацию. Почему же произошло столь сильное усиление и причастно ли к этому изменение климата?

Прогнозируемая траектория урагана Милтон по состоянию на полдень 7 октября 2024 года показывает, как быстро он превратился из стадии формирования в крупный ураган Фото: National Hurricane Center

Быстрое усиление

Национальная метеорологическая служба определяет "быстрое усиление" как увеличение максимальной устойчивости скорости ветра тропического циклона в течение суток не менее чем на 56 км/час. Согласно наблюдениям, скорость ветра в Милтоне увеличилась с 128,7 км/час до 281 км/час менее чем за сутки, а его давление упало с 988 миллибар до 911.

Накануне Национальный центр по ураганам предупреждал, что Милтон, вероятно, обрушится на сушу крупным ураганом, однако такое быстрое усиление может застать людей врасплох, в особенности, если происходит близко к выходу на сушу.

Температура поверхности моря была высокой в ​​Мексиканском заливе, где ураган Милтон пересек северо-западную оконечность полуострова Юкатан в Мексике 7 октября 2024 года Фото: NOAA

Почему ураганы усиливаются быстро

По словам ученых, быстрое усиление сложно предсказать, но есть несколько движущих сил, которые могут дать подсказки:

тепло океана;

низкий сдвиг ветра;

влажность;

грозовая активность;

Исследования показали, что в глобальном масштабе большинство ураганов категории 3 и выше, как правило, быстро усиливаются в течение своей жизни.

Воздействие климата на силу ураганов

В последние годы мы все чаще слышим о быстром усилении ураганов и отчасти это действительно связано с антропогенным изменением климата. В исследовании 2023 года ученые обнаружили связь между быстрым усилением штормов и изменением климата. Кроме того, было обнаружено увеличение числа циклонов, испытывающих быстрое усиление за последние четыре десятилетия.

Другое исследование, охватывающее данные с 1982 по 2017 год, с помощью климатических моделей показало, что одна лишь естественная изменчивость не может объяснить это увеличение быстро усиливающихся штормов, что указывает на вероятную роль антропогенного изменения климата.

Впрочем, то, как именно изменение климата повлияет на ураганы, все еще остается активной областью исследований. Но уже сегодня, по мере нагревания планеты, ученые прогнозируют увеличение частоты крупных ураганов.

Ежегодное количество тропических циклонов в Атлантическом океане, которые быстро усиливались каждый год в период с 1980 по 2023 год, демонстрирует тенденцию к росту Фото: Climate Central

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как крупный ураган Хелен готовится выйти на побережье.