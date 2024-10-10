В самом центре воронки. Охотники за штормами пролетели сквозь ужасный глаз урагана Милтон (видео)

Охотники за ураганами NOAA поделились ужасающими кадрами изнутри разрушительного урагана Милтон, пронесшегося Флоридой.

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Ранее ученые предупреждали, что нынешний сезон ураганов станет одним из самых экстремальных: исследователи прогнозировали рекордное количество названых штормов и даже подозревали, что их будет там много, что на всех попросту не хватит имен. Одним из самых разрушительных на этот момент может стать ураган Милтон, который обрушился на побережье Флориды, пишет Daily Mail.

Команда Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) измеряла критические аспекты шторма, когда их самолет попал под ветер со скоростью 257 км/час над Мексиканским заливом. Охотники за ураганами поделились ужасающим видео, где видно, как дождь хлещет по окнам самолета, когда он пролетает сквозь облачность, сотрясающую самолет и сбивающую команду с ног.

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На видео видно, как самолет, также известный как "Мисс Пигги", трясется, пытаясь вырваться из глаза разрушительного урагана Милтон, который обрушился на побережье Флориды. Отметим, что ранее ученые классифицировали шторм как ураган категории 5, когда он продвигался к западному побережью Флориды в начале этой недели.

В результате местные власти были вынуждены объявить эвакуацию из-за опасности надвигающегося шторма, который менее чем за 24 часа превратился из легкого шторма в невероятно мощный ураган. Исследователи предупреждали, что Милтон, вероятно, принесет на побережье Флориды хаос и около 4,5 метра воды.

На борту самолета Lockheed WP-3D Orion, который устремился в самое сердце урагана Милтон, находилось четыре исследователя NOAA. Несмотря на то, что такой маневр невероятно опасен, он является одним из лучших способов для метеорологов получить данные для подготовки жителей на земле.

Видео было опубликовано в социальных сетях и показывает, как сильно вибрирует самолет, когда инженер-электрик Том Бранниган сидит у бортовой системы вертикального профилирования атмосферы, которая представляет собой систему, собирающую данные о погоде.

Отметим, что экипаж использовал сбрасываемый зонд — метеорологическое устройство, которое сбрасывается с самолета с помощью парашюта, чтобы оно могло измерять и передавать данные о температуре, влажности, давлении, скорости и направлении ветра каждые 0,25-0,5 секунды.

По словам директора по связям с общественностью NOAA Сьюзан Бьюкенен, цель подобных миссий — определить центр шторма и измерить центральное давление, а также приземные ветры вокруг глаза урагана. В результате исследователи смогли предупредить местных жителей, заявив, что окно эвакуации "быстро подходит к концу".

Ранее Фокус писал о том, что едва заметный ураган Милтон в считанные часы превратился в рекордный шторм.