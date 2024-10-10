Ураган "Милтон" достиг западного побережья США: есть первые жертвы (фото, видео)

Почти 3 миллиона человек во Флориде уже остались без электричества. К тому же эвакуироваться с полуострова не так легко.

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Со скоростью ветра до 195 километров в час и сильнейшими проливными дождями ураган "Милтон" достиг Большого залива Тампа, где проживает более трех миллионов человек. Об этом пишет BILD.

К этому моменту почти 3 миллиона человек во Флориде остались без электричества.

"Это, вероятно, одна из самых сильных вспышек торнадо, связанных с ураганом, особенно во Флориде", — отметил американский эксперт по ураганам Дакота Смит.

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В самом центре воронки. Охотники за штормами пролетели сквозь ужасный глаз урагана Милтон (видео)

"Мы потеряли несколько человек", — сообщил шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон изданию WPBF News, хотя он не стал называть точное число погибших.

Президент США Джо Байден призвал население следовать инструкциям по безопасности, отметив, что это, буквально, "вопрос жизни и смерти".

Также он заявил, что заранее направил в районы, пострадавшие от шторма, тысячи федеральных служащих, включая более 1000 сотрудников береговой охраны.

Губернатор Флориды Рон Десантис, в свою очередь, отмечал, что эвакуация уже слишком опасна, поэтому людям надо укрыться на месте и переждать стихию.

Как пишет АР, ураган повредил крышу стадиона "Тропикана-Филд", который является домашним стадионом бейсбольной команды Tampa Bay Rays.

Через полтора часа ураган ослаб, максимальная устойчивая скорость ветра составляла 110 миль в час (175 км/ч).

Как отмечает агентство, ураган "Милтон" обрушился на Флориду штормом третьей категории, однако примерно через 90 минут после выхода на сушу он был понижен до категории 2, а еще через некоторое время стал штормом категории 1 со скоростью ветра около 135 км/ч.

В Сент-Питерсберге выпало более 40 сантиметров осадков, из-за чего Национальная метеорологическая служба выдала предупреждение о внезапном наводнении.

По словам директора Управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевина Гатри, до того, как ураган обрушился на побережье, было разрушено около 125 домов, многие из которых представляли собой мобильные дома в поселках для пожилых людей.

Местные жители отмечают, что после предупреждения об эвакуации они не смогли найти свободных номеров в гостиницах, а те немногие, которые удалось найти, оказались слишком дорогими.

Кроме того, неизвестно, смогут ли они заправить бак и вообще найти безопасный маршрут выезда из штата.

"Дело в том, что эвакуироваться на полуострове очень сложно. В большинстве других штатов вы можете ехать в любом направлении, чтобы выбраться. Во Флориде есть только определенное количество дорог, ведущих на север или на юг", — рассказали жители Флориды.

"Милтон" — уже третий ураган, который обрушивается на Флориду в текущем году.

Напомним, что роскошный круизный лайнер Sun Princess оказался на пути урагана "Милтон". Пассажиров и членов экипажа судна пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место с помощью вертолета.