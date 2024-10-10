Круизный лайнер оказался на пути урагана "Милтон": что произошло с пассажирами (фото)

Корабль должен был причалить к Форт-Лодердейл (Флорида) в среду, 11 октября, но из-за урагана 5 категории порты закрыли.

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Роскошный круизный лайнер Sun Princess оказались на пути мегаурагана "Милтон", который надвигался на Флориду (США). Пассажиров и членов экипажа судна пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место с помощью вертолета. Об этом пишет издание The Mirror.

Сообщается, что отдыхающие провели на борту 16 дней после отплытия из Саутгемптона (Великобритания) в понедельник, 23 сентября. Корабль должен был причалить в Форт-Лодердейл (Флорида) в среду, 11 октября, но из-за урагана 5 категории порты закрыли и планы пришлось скорректировать.

Накануне жителям Флориды сказали приготовиться к разрушительному шторму, который надвигается на побережье со скоростью ветра до 281 км/ч. Мэр городка Тампа сделал строгое предупреждение людям, которые хотят остаться в населенном пункте.

Эвакуация пассажиров с лайнера Sun Princess Фото: Ann Youmans

"Скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из зон эвакуации, вы умрете. Это то, чего я никогда раньше не видел в своей жизни, да и любой другой, кто родился и вырос в районе залива Тампа, никогда не видел чего-то подобного", — заявил Джейн Кастор в интервью CNN.

Джо Байден, президент США, также призвал людей к эвакуации.

"Это может быть самый сильный шторм во Флориде за последние 100 лет. Дай Бог, чтобы этого не произошло, но сейчас все выглядит именно так. Вы должны уже эвакуироваться. Это вопрос жизни и смерти", — отметил политик.

Государственные и местные органы власти накануне шторма пытались убрать кучи обломков, оставшихся после недавнего урагана "Хелен". Они опасались, что надвигающийся шторм превратит разбитую мебель в летающие ракеты.

Отдыхающие провели на борту 16 дней после отплытия из Саутгемптона Фото: Ann Youmans

Напомним, ранее Фокус писал, что Марти и Джесс Ансени из Австралии, чтобы не оставаться в доме престарелых, забронировала подряд 51 круиз. По словам супругов, это дешевле, чем оплата проживания, питания и медицинских услуг в специализированном учреждении.

В частности, более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могли сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.