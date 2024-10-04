"Вместо дома престарелых": пара решила провести всю пенсию на 51 круизном лайнере (фото)

Марти и Джесс Ансени активно путешествовали десятилетиями, но после пандемии решили перевестись "на полную ставку".

Related video

Марти и Джесс Ансени из Австралии, чтобы не оставаться в доме престарелых, забронировала подряд 51 круиз. По словам супругов, это дешевле, чем оплата проживания, питания и медицинских услуг в специализированном учреждении. Об этом пишет издание Mirror.

Пенсионеры отправились в свое длительное путешествие в прошлом году в июне, когда сели на борт роскошного корабля Coral Princess. В течение следующих полутора лет супруги проводили свои дни, познавая мир вокруг.

Марти и Джесс из Австралии стали местными "знаменитостями". Они говорят, что настолько привыкли к жизни в море, что уже и не помнят, как застелить постель или приготовить еду.

Дуэт активно путешествовал десятилетиями, но после пандемии коронавируса решил перевестись "на полную ставку".

"В конце концов я сказал своему агенту — слушай, все, что придет, заказывай. Именно поэтому круиз получился таким длинным", — говорит Марти.

Пенсионеры отправились в длительный круиз Фото: Getty Images

В стоимость билета включено питание супругов, также им удается избегать ежедневных дел благодаря команде бортового персонала, который убирает их номера.

Австралийцы говорят, что такой образ жизни стоит дешевле, чем поселение в доме престарелых. В ближайшие недели они будут плавать вокруг Гавайских островов. Впереди у них восемь месяцев на борту Coral Princess, после чего путешественники на короткий период сойдут на берег.

В будущем Джесс и Марти планируют отправиться в летний круиз на борту Crown Princess.

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.

В частности, более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могут сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.