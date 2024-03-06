Одетых не пускают: мужчина пролил свет на то, как живется в элитных круизах (фото)

Хотя на судне царит непринужденная атмосфера, персонал всегда остается в одежде.

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67-летний путешественник, пожелавший остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".

Турист отметил, что в путешествии его сопровождала 61-летняя жена, которая также оказалась опытной нудисткой.

Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта. Так же в обратном направлении, когда корабль приближается к берегу.

Хотя на судне царит непринужденная атмосфера, персонал всегда остается одетым.

Турист отметил, что в путешествии его сопровождала 61-летняя жена, которая также оказалась опытной нудисткой Фото: Facebook

Многим комментаторам было интересно, кто именно выбирает такое эксцентричное приключение. Автор поста ответил, что большинству туристов от 50 до 70 лет, хотя были и более молодые пары. Что касается национальностей, то это преимущественно американцы, хотя он также встречал европейцев и австралийцев.

Мужчина добавил, что почти никто не имел при себе телефонов за пределами каюты, и он не видел ни одной фотографии с круиза, кроме тех, на которых люди добровольно позировали.

Осмысливая свой опыт, нудист назвал его "потрясающим": погода была замечательной, и он имел уникальную возможность посещать голышом пляж, ходить в бары и на танцы. Его партнерше это также очень понравилось.

К слову, круиз "Bare Necessities" отплывает из Тампы (штат Флорида, США) с остановками в Мексике и Гондурасе.

Круиз "Bare Necessities" отплывает из Тампы (штат Флорида, США) с остановками в Мексике и Гондурасе Фото: Facebook

Напомним, 28-летняя Люси Саутертон из Бирмингема (Великобритания) утверждает, что работники круизов используют кодовые слова, чтобы получить время для отдыха. Девушка также отметила, что персонал кораблей умеет развлекаться и устраивать "дикие" вечеринки.

Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер "стал жертвой" пандемии COVID-19. Команда городских исследователей сделала несколько удивительных снимков интерьеров. На них показано роскошные удобства, которыми могли наслаждаться пассажиры, прежде чем судно отправили на свалку.