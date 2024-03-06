Одягнених не пускають: чоловік пролив світло на те, як живеться в елітних круїзах (фото)

Хоча на судні панує невимушена атмосфера, персонал завжди залишається в одязі.

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67-річний мандрівник, який забажав лишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".

Турист зазначив, що у подорожі його супроводжувала 61-річна дружина, яка також виявилась досвідченою нудисткою.

Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту. Так само у зворотному напрямку, коли корабель наближається до берега.

Хоча на судні панує невимушена атмосфера, персонал завжди залишається одягненим.

Турист зазначив, що у подорожі його супроводжувала 61-річна дружина, яка також виявилась досвідченою нудисткою Фото: Facebook

Багатьом коментаторам було цікаво, хто саме наважується на таку ексцентричну пригоду. Автор допису відповів, що більшості туристів від 50 до 70 років, хоча були й молодші пари. Що стосується національностей, то це переважно американці, хоча він також зустрічав європейців та австралійців.

Чоловік додав, що майже ніхто не мав при собі телефонів за межами каюти, і він не бачив жодної фотографії з круїзу, окрім тих, на яких люди добровільно позували.

Осмислюючи свій досвід, нудист назвав його "приголомшливим": погода була чудовою й він мав унікальну можливість відвідувати голяка пляж, ходити у бари та на танці. Його партнерці це також дуже сподобалося.

До слова, круїз "Bare Necessities" відпливає з Тампи (штат Флорида, США) з зупинками у Мексиці та Гондурасі.

Круїз "Bare Necessities" відпливає з Тампи (штат Флорида, США) з зупинками у Мексиці та Гондурасі Фото: Facebook

Нагадаємо, 28-річна Люсі Саутертон з Бірмінгема (Велика Британія) стверджує, що працівники круїзів використовують кодові слова, щоб отримати час для відпочинку. Дівчина також зазначила, що персонал кораблів вміє розважатися і влаштовувати "дикі" вечірки.

Раніше Фокус повідомляв, що круїзний лайнер "став жертвою" пандемії COVID-19. Команда міських дослідників зробила кілька дивовижних знімків інтер'єрів. На них показано розкішні зручності, якими могли насолоджуватися пасажири, перш ніж судно відправили на звалище.