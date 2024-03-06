Одягнених не пускають: чоловік пролив світло на те, як живеться в елітних круїзах (фото)
Хоча на судні панує невимушена атмосфера, персонал завжди залишається в одязі.
67-річний мандрівник, який забажав лишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".
Турист зазначив, що у подорожі його супроводжувала 61-річна дружина, яка також виявилась досвідченою нудисткою.
Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту. Так само у зворотному напрямку, коли корабель наближається до берега.
Хоча на судні панує невимушена атмосфера, персонал завжди залишається одягненим.
Багатьом коментаторам було цікаво, хто саме наважується на таку ексцентричну пригоду. Автор допису відповів, що більшості туристів від 50 до 70 років, хоча були й молодші пари. Що стосується національностей, то це переважно американці, хоча він також зустрічав європейців та австралійців.
Чоловік додав, що майже ніхто не мав при собі телефонів за межами каюти, і він не бачив жодної фотографії з круїзу, окрім тих, на яких люди добровільно позували.
Осмислюючи свій досвід, нудист назвав його "приголомшливим": погода була чудовою й він мав унікальну можливість відвідувати голяка пляж, ходити у бари та на танці. Його партнерці це також дуже сподобалося.
До слова, круїз "Bare Necessities" відпливає з Тампи (штат Флорида, США) з зупинками у Мексиці та Гондурасі.
Нагадаємо, 28-річна Люсі Саутертон з Бірмінгема (Велика Британія) стверджує, що працівники круїзів використовують кодові слова, щоб отримати час для відпочинку. Дівчина також зазначила, що персонал кораблів вміє розважатися і влаштовувати "дикі" вечірки.
Раніше Фокус повідомляв, що круїзний лайнер "став жертвою" пандемії COVID-19. Команда міських дослідників зробила кілька дивовижних знімків інтер'єрів. На них показано розкішні зручності, якими могли насолоджуватися пасажири, перш ніж судно відправили на звалище.