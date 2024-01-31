Застыл во времени: круизный лайнер "стал жертвой" пандемии COVID-19 (фото)

Команда городских исследователей сделала несколько удивительных снимков интерьера, которые показывают роскошные удобства, которыми могли наслаждаться пассажиры, прежде чем судно отправили на свалку.

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Несмотря на то, что во время пандемии COVID-19 круизный отдых, возможно, и пострадал, он остается таким же популярным, как и прежде. Однако изоляция все же оставила свой след. Один известный корабль оказался никому не нужным, "став жертвой" пандемии. Недавно заброшенный круизный лайнер показали внутри. Об этом пишет Metro.

Лайнер MS Astor принимал отдыхающих с 1987 года. Его строительство в Западной Германии обошлось в 50 миллионов фунтов стерлингов. Судно было рассчитано на 650 пассажиров. Корабль уже четыре года никуда не ходил. Его отправили на одну из крупнейших площадок по сносу кораблей в Турции.

Прежде чем судно отправили на свалку, команда городских исследователей сделала несколько удивительных снимков интерьера, дающих представление о роскошных удобствах, которыми могли наслаждаться пассажиры во время путешествия.

В баре еще оставались напитки Фото: Caters news Одна из кают Фото: Caters news

Многие комнаты и места общего пользования сохранились в хорошем состоянии, хотя и выглядят немного "призрачно" из-за отсутствия людей на борту. Внутри находился спа-центр, а также бары, рестораны, бассейн, тренажерный зал и даже театр. Все это застыло во времени после последнего рейса. В одном из баров напитки до сих пор стоят на столах, а сиденья покрыты простынями.

"Странное зрелище — видеть такое место, как круизный лайнер, который обычно полон жизни, совершенно пустым", — рассказал один из городских исследований по имени Боб.

Тренировочный зал Фото: Caters news Бассейн внутри корабля Фото: Caters news

Ранее судно MS Astor совершало рейсы в Европу, Южную Африку и Австралию, но в 2020 году было окончательно закрыто после того, как управлявшая им компания Cruise and Maritime Voyages временно прекратила все операции в марте, когда COVID-19 охватил весь мир. В июле того же года стало известно, что ей грозит банкротство.

В то время MS Astor должен был пройти ребрендинг, в результате которого его переименовали бы в Jules Verne. Однако этого так и не произошло из-за гибели компании, и вместо этого судно было продано с аукциона за 1,7 миллиона долларов. Впоследствии корабль был отправлен на верфь в Алиаге (Турция), где его разобрали на металлолом.

Ранее Фокус сообщал, что жители британского "города-призрака" боятся выходить на улицу. Они рассказали, что в городе есть места, в которые они не рискнули бы пойти и за миллион фунтов стерлингов.

Также стало известно, что блогер увидел на камере "таинственную фигуру" в заброшенной больнице. Внутри здания городской исследователь увидел вещи, которые напугали его и съемочную команду. Однако зрители разделились на 2 лагеря. Одни были напуганы увиденным, а другие не верили, что здание покинули.