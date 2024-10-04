"Замість будинку пристарілих": пара вирішила провести всю пенсію на 51 круїзному лайнері (фото)

Марті та Джесс Ансени активно подорожували десятиліттями, але після пандемії вирішили перевестись "на повну ставку".

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Марті та Джесс Ансени з Австралії, щоб не лишатися у будинку для людей похилого віку, забронювала поспіль 51 круїз. За словами подружжя, це дешевше, аніж оплата проживання, харчування та медичних послуг в спеціалізованому закладі. Про це пише видання Mirror.

Пенсіонери вирушили у свою тривалу мандрівку торік в червні, коли сіли на борт розкішного корабля Coral Princess. Протягом наступних півтора року подружжя проводило свої дні, пізнаючи світ навколо.

Марті та Джесс з Австралії стали тамтешніми "знаменитостями". Вони кажуть, що настільки звикли до життя в морі, що вже й не пам’ятають, як застелити ліжко чи приготувати їжу.

Дует активно подорожував десятиліттями, але після пандемії коронавірусу вирішив перевестись "на повну ставку".

"Зрештою я сказав своєму агенту — слухай, все, що прийде, замовляй. Саме тому круїз вийшов таким довгим", — каже Марті.

Пенсіонери вирушили у тривалий круїз Фото: Getty Images

У вартість квитка включено харчування подружжя, також їм вдається уникати щоденних справ завдяки команді бортового персоналу, який прибирає їхні номери.

Австралійці кажуть, що такий спосіб життя коштує дешевше, ніж поселення в будинку престарілих. Найближчими тижнями вони плаватимуть навколо Гавайських островів. Попереду у них вісім місяців на борту Coral Princess, після чого мандрівники на короткий період зійдуть на берег.

У майбутньому Джесс і Марті планують вирушити в річний круїз на борту Crown Princess.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.

Зокрема, понад 2000 пасажирів круїзного лайнера Norwegian Dawn ("Норвезький світанок") після подорожі, що включала відвідини острова Мадагаскар, не можуть зійти на берег у Порт-Луї на Маврикії через підозру на зараження невідомим вірусом.