Круїзний лайнер опинився на шляху урагану "Мілтон": що сталося з пасажирами (фото)

Корабель мав причалити до Форт-Лодердейл (Флорида) у середу, 11 жовтня, але через ураган 5 категорії порти закрили.

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Розкішний круїзний лайнер Sun Princess опинилися на шляху мегаурагану "Мілтон", який насувався на Флориду (США). Пасажирів та членів екіпажу судна довелось екстрено евакуювати у безпечне місце за допомогою гелікоптера. Про це пише видання The Mirror.

Повідомляється, що відпочивальники провели на борту 16 днів після відплиття з Саутгемптона (Велика Британія) у понеділок, 23 вересня. Корабель мав причалити до Форт-Лодердейл (Флорида) у середу, 11 жовтня, але через ураган 5 категорії порти закрили й плани довелось скорегувати.

Напередодні жителям Флориди сказали приготуватися до руйнівного шторму, який насувається на узбережжя зі швидкістю вітру до 281 км/год. Мер містечка Тампа зробив суворе попередження людям, які хочуть залишитися в насаленому пункті.

Евакуація пасажирів з лайнера Sun Princess Фото: Ann Youmans

"Скажу без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній із зон евакуації, ви помрете. Це те, чого я ніколи раніше не бачив у своєму житті, та й будь-хто інший, хто народився та виріс у районі затоки Тампа, ніколи не бачив чогось схожого", — заявив Джейн Кастор в інтерв'ю CNN.

Джо Байден, президент США, також закликав людей до евакуації.

"Це може бути найсильніший шторм у Флориді за останні 100 років. Дай Боже, щоб цього не сталося, але зараз все виглядає саме так. Ви повинні вже евакуюватися. Це питання життя й смерті", — зазначив політик.

Державні та місцеві органи влади напередодні шторму намагалися прибрати купи уламків, що залишилися після нещодавнього урагану "Хелен". Вони побоювались, що шторм, який насувається, перетворить розтрощені меблі на літаючі ракети.

Відпочивальники провели на борту 16 днів після відплиття з Саутгемптона Фото: Ann Youmans

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Марті та Джесс Ансени з Австралії, щоб не лишатися у будинку для людей похилого віку, забронювала поспіль 51 круїз. За словами подружжя, це дешевше, аніж оплата проживання, харчування та медичних послуг в спеціалізованому закладі.

Зокрема, понад 2000 пасажирів круїзного лайнера Norwegian Dawn ("Норвезький світанок") після подорожі, що включала відвідини острова Мадагаскар, не могли зійти на берег у Порт-Луї на Маврикії через підозру на зараження невідомим вірусом.