Такого не було 100 років: синоптик заплакав, озвучивши прогноз погоди на найближчі дні

Джон Моралес розповідав про посилення урагану, коли його голос почав тремтіти, а на очах з’явились сльози.

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На західне узбережжя США насувається мегаураган "Мілтон". Передчуття неминучої катастрофи викликало сльози на очах у синоптика, який в ефірі телеканалу NBC 6 South Florida озвучував невтішний прогноз погоди для штату Флорида. Фрагмент відео пізніше опублікували в соціальної мережі Х (колишній Twitter).

Джон Моралес розповідав про посилення урагану в понеділок вранці, 7 жовтня, коли його голос почав тремтіти, а на очах з’явились сльози. Виводячи на екран зображення з радарів, експерт попередив: "Це неймовірний ураган! Тиск впав на 50 мілібар за десять годин. Вибачте, це просто жахливо".

За його прогнозами, найбільш руйнівні наслідки негоди будуть у штаті Флорида, який лежить на шляху "Мілтона" й нещодавно уже постраждав від іншого урагану — "Хелен".

Ураган "Мільтон": що чекає США

Синоптик зібрався з думками й спробував описати феномен.

"Море тут просто неймовірно тепле, а гаряча вода є паливом для ураганів. Рекордні температури у Мексиканській затоці (вище 30 градусів) пов’язані зі зміною клімату", — пояснив він.

Джон Моралес розповів про посилення урагану Фото: X (Twitter)

Національний центр ураганів США оголосив про формування урагану на північ від півострова Юкатан (Мексика), а вже через кілька годин було зафіксовано швидкість вітру 257 кілометрів на годину — це ураган найвищої п’ятої категорії. На супутникових відео він виглядає моторошно красиво, з ідеально круглим "отвором" посередині.

Шторм з фільму-катастрофи

Мільйони американців вже зараз покидають свої домівки, оскільки очікується, що "Мілтон" обрушиться на західне узбережжя в ніч на четвер, 10 жовтня. Експерти попереджають: на американський курорт чекає один з найсильніших ураганів за останні 100 років. Приплив досягне майже п'яти метрів.

Евакуація зі штату Флорида в США Фото: X (Twitter)

За словами чиновників, вижити буде "неможливо". Кожен, хто відмовляється від евакуації, повинен написати своє ім'я та дату народження на руці для полегшення ідентифікації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що сповнений рішучості відвести свою доньку до вівтаря 64-річний Девід Джонс зі США подолав майже 30 миль (48 км) через уламки, які утворилися після урагану "Хелен", щоб встигнути на весілля вчасно. У церкві не було електрики, тому церемонія проходила при свічках.