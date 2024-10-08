Такого не было 100 лет: синоптик заплакал, озвучив прогноз погоды на ближайшие дни

Джон Моралес рассказывал об усилении урагана, когда его голос начал дрожать, а на глазах появились слезы.

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На западное побережье США надвигается мегаураган "Милтон". Предчувствие неминуемой катастрофы вызвало слезы на глазах у синоптика, который в эфире телеканала NBC 6 South Florida озвучивал неутешительный прогноз погоды для штата Флорида. Фрагмент видео позже опубликовали в социальной сети Х (бывший Twitter).

Джон Моралес рассказывал об усилении урагана в понедельник утром, 7 октября, когда его голос начал дрожать, а на глазах появились слезы. Выводя на экран изображение с радаров, эксперт предупредил: "Это невероятный ураган! Давление упало на 50 миллибар за десять часов. Извините, это просто ужасно".

По его прогнозам, наиболее разрушительные последствия непогоды будут в штате Флорида, который лежит на пути "Милтона" и недавно уже пострадал от другого урагана — "Хелен".

Ураган "Мильтон": что ждет США

Синоптик собрался с мыслями и попытался описать феномен.

"Море здесь просто невероятно теплое, а горячая вода является топливом для ураганов. Рекордные температуры в Мексиканском заливе (выше 30 градусов) связаны с изменением климата", — пояснил он.

Джон Моралес рассказал об усилении урагана Фото: X (Twitter)

Национальный центр ураганов США объявил о формировании урагана к северу от полуострова Юкатан (Мексика), а уже через несколько часов была зафиксирована скорость ветра 257 километров в час — это ураган наивысшей пятой категории. На спутниковых видео он выглядит жутко красиво, с идеально круглым "отверстием" посередине.

Шторм из фильма-катастрофы

Миллионы американцев уже сейчас покидают свои дома, поскольку ожидается, что "Милтон" обрушится на западное побережье в ночь на четверг, 10 октября. Эксперты предупреждают: американский курорт ждет один из самых сильных ураганов за последние 100 лет. Прилив достигнет почти пяти метров.

Эвакуация из штата Флорида в США Фото: X (Twitter)

По словам чиновников, выжить будет "невозможно". Каждый, кто отказывается от эвакуации, должен написать свое имя и дату рождения на руке для облегчения идентификации.

Напомним, ранее Фокус писал, что полный решимости отвести свою дочь к алтарю 64-летний Дэвид Джонс из США преодолел почти 30 миль (48 км) через обломки, которые образовались после урагана "Хелен", чтобы успеть на свадьбу вовремя. В церкви не было электричества, поэтому церемония проходила при свечах.