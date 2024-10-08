Такого не было 100 лет: синоптик заплакал, озвучив прогноз погоды на ближайшие дни
Джон Моралес рассказывал об усилении урагана, когда его голос начал дрожать, а на глазах появились слезы.
На западное побережье США надвигается мегаураган "Милтон". Предчувствие неминуемой катастрофы вызвало слезы на глазах у синоптика, который в эфире телеканала NBC 6 South Florida озвучивал неутешительный прогноз погоды для штата Флорида. Фрагмент видео позже опубликовали в социальной сети Х (бывший Twitter).
Джон Моралес рассказывал об усилении урагана в понедельник утром, 7 октября, когда его голос начал дрожать, а на глазах появились слезы. Выводя на экран изображение с радаров, эксперт предупредил: "Это невероятный ураган! Давление упало на 50 миллибар за десять часов. Извините, это просто ужасно".
По его прогнозам, наиболее разрушительные последствия непогоды будут в штате Флорида, который лежит на пути "Милтона" и недавно уже пострадал от другого урагана — "Хелен".
Ураган "Мильтон": что ждет США
Синоптик собрался с мыслями и попытался описать феномен.
"Море здесь просто невероятно теплое, а горячая вода является топливом для ураганов. Рекордные температуры в Мексиканском заливе (выше 30 градусов) связаны с изменением климата", — пояснил он.
Национальный центр ураганов США объявил о формировании урагана к северу от полуострова Юкатан (Мексика), а уже через несколько часов была зафиксирована скорость ветра 257 километров в час — это ураган наивысшей пятой категории. На спутниковых видео он выглядит жутко красиво, с идеально круглым "отверстием" посередине.
Шторм из фильма-катастрофы
Миллионы американцев уже сейчас покидают свои дома, поскольку ожидается, что "Милтон" обрушится на западное побережье в ночь на четверг, 10 октября. Эксперты предупреждают: американский курорт ждет один из самых сильных ураганов за последние 100 лет. Прилив достигнет почти пяти метров.
По словам чиновников, выжить будет "невозможно". Каждый, кто отказывается от эвакуации, должен написать свое имя и дату рождения на руке для облегчения идентификации.
Напомним, ранее Фокус писал, что полный решимости отвести свою дочь к алтарю 64-летний Дэвид Джонс из США преодолел почти 30 миль (48 км) через обломки, которые образовались после урагана "Хелен", чтобы успеть на свадьбу вовремя. В церкви не было электричества, поэтому церемония проходила при свечах.