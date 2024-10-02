Мужчина преодолел почти 48 км после урагана "Хелен", чтобы успеть на свадьбу дочери (фото)

В церкви не было электричества, поэтому церемония проходила при свечах. На свадебном приеме Дэвид Джонс произнес тост и подарил жениху и невесте отражатель, который он брал с собой в путешествие.

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Полный решимости отвести свою дочь к алтарю, 64-летний Дэвид Джонс из США преодолел почти 30 миль (48 км) через обломки, образовавшиеся после урагана "Хелен", чтобы успеть на свадьбу вовремя. Об этом пишет People.

"Я сделал то, что сделал бы любой отец", — рассказал мужчина.

Джонс пережил ураган у себя дома в Бойлинг-Спрингс, штат Южная Каролина. 27 сентября, он начал движение через гору, чтобы добраться до места, где на следующий день должна была состояться свадьба его дочери. Обычно эта поездка на машине занимает всего два часа. Спустя семь часов он наконец пересек границу штата и оказался в Теннесси. Автомагистраль между штатами была полностью перекрыта. Мужчина видел, как останавливались автомобили и грузовики, поскольку сотрудники правоохранительных органов говорили им, что дальше ехать нельзя.

"Я подошел к командиру группы реагирования и сказал, что мне нужно добраться до Джонсон-Сити. Он ответил, что я не смогу ведь все мосты разрушены. Никто не может проехать", — вспоминает Джонс.

Мужчина произнес тост и подарил жениху и невесте отражатель, который он брал с собой в путешествие Фото: Stellar Photography

Мужчина спросил о проселочных дорогах. Офицер сказал ему, что все они были смыты. Плюс ко всему, остался только один мост, и на вопросы о его устойчивости Джонсу ответили, что он просто там не проедет.

Было 2 часа ночи, а в 11 утра должна была состояться свадьба его дочери, поэтому мужчина решил прогуляться. Он оставил свой Ford Explorer припаркованным у подножия съезда, прихватив рюкзак, бритвенный набор и ветровку.

"Была кромешная тьма, ни уличных фонарей, ничего. Разрушения не поддаются описанию, участки дорог размыты. Повсюду был мусор. Разрушения не поддаются описанию", — сказал он.

Мужчина отметил, что всегда мечтал отвести дочь к алтарю Фото: Stellar Photography

К тому времени, как Джонсон добрался до юга Эрвина, дороги стали выглядеть лучше, и слухи о его путешествиях распространились.

"Один патрульный остановился рядом со мной, опустил стекло и спросил: "Сэр, вы тот, кто пытаетесь попасть на свадьбу своей дочери?" Я усмехнулся и сказал: "Да, сэр, я тот. Откуда вы знаете?". Он сказал, что все говорят обо мне. Все говорят, что я был полон решимости", — вспоминает американец.

Офицер предложил ему подвезти его до центра города, но после этого ему снова пришлось идти пешком. После этого мужчину подвез знакомый на грузовике. В его доме в Джонсон-Сити не было электричества, но была вода, поэтому Джонс смог переодеться в запасной костюм и вовремя добраться до церкви Святой Марии, чтобы отвести свою дочь Элизабет к алтарю.

"Это имело огромное значение. Каждый отец мечтает отвести своих дочерей к алтарю", — добавил он.

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