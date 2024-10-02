Чоловік подолав майже 48 км після урагану "Хелен", щоб встигнути на весілля доньки (фото)

У церкві не було електрики, тому церемонія проходила при свічках. На весільному прийомі Девід Джонс виголосив тост і подарував нареченому і нареченій відбивач, який він брав із собою в подорож.

Related video

Сповнений рішучості відвести свою доньку до вівтаря, 64-річний Девід Джонс зі США подолав майже 30 миль (48 км) через уламки, які утворилися після урагану "Хелен", щоб встигнути на весілля вчасно. Про це пише People.

"Я зробив те, що зробив би будь-який батько", — розповів чоловік.

Джонс пережив ураган у себе вдома в Бойлінг-Спрінгс, штат Південна Кароліна. 27 вересня, він почав рух через гору, щоб дістатися до місця, де наступного дня мало відбутися весілля його дочки. Зазвичай ця поїздка на машині займає всього дві години. Через сім годин він нарешті перетнув кордон штату і опинився в Теннессі. Автомагістраль між штатами була повністю перекрита. Чоловік бачив, як зупинялися автомобілі та вантажівки, оскільки співробітники правоохоронних органів говорили їм, що далі їхати не можна.

"Я підійшов до командира групи реагування і сказав, що мені потрібно дістатися до Джонсон-Сіті. Він відповів, що я не зможу, адже всі мости зруйновані. Ніхто не може проїхати", — згадує Джонс.

Чоловік виголосив тост і подарував нареченому і нареченій відбивач, який він брав із собою в подорож Фото: Stellar Photography

Чоловік запитав про сільські дороги. Офіцер сказав йому, що всі вони були змиті. Плюс до всього, залишився тільки один міст, і на запитання про його стійкість Джонсу відповіли, що він просто там не проїде.

Була 2 година ночі, а об 11-й ранку мало відбутися весілля його доньки, тож чоловік вирішив прогулятися. Він залишив свій Ford Explorer припаркованим біля підніжжя з'їзду, прихопивши рюкзак і набір для гоління.

"Була непроглядна темрява, ні вуличних ліхтарів, нічого. Руйнування не піддаються опису, ділянки доріг розмиті. Всюди було сміття. Руйнування не піддаються опису", — сказав він.

Чоловік зазначив, що завжди мріяв відвести доньку до вівтаря Фото: Stellar Photography

На той час, як Джонсон дістався півдня Ервіна, дороги стали виглядати краще, і чутки про його подорожі поширилися.

"Один патрульний зупинився поруч зі мною, опустив скло і запитав: "Сер, ви той, хто намагаєтеся потрапити на весілля своєї дочки?" Я посміхнувся і сказав: "Так, сер, я той. Звідки ви знаєте?". Він сказав, що всі говорять про мене. Усі кажуть, що я був сповнений рішучості", — згадує американець.

Офіцер запропонував йому підвезти його до центру міста, але після цього йому знову довелося йти пішки. Після цього чоловіка підвіз знайомий на вантажівці. У його будинку в Джонсон-Сіті не було електрики, але була вода, тож Джонс зміг переодягнутися в запасний костюм і вчасно дістатися до церкви Святої Марії, щоб відвести свою доньку Елізабет до вівтаря.

"Це мало величезне значення. Кожен батько мріє відвести своїх дочок до вівтаря", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що дівчина кинула життя моделі Playboy заради покинутої ферми в глушині. Катжира вирішила, що їй потрібен більш спокійний ритм життя і купила занедбану ферму, щоб відремонтувати її.