Жительница США похвасталась, как следила за ураганом из своего "Милтон-устойчивого" дома

Жена строителя из Флориды стала популярной благодаря публикации новостей из своего особняка, "устойчивого" к урагану "Милтон". Однако после массовых жалоб ее аккаунт вскоре был удален.

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Жена строителя и владелица крепкого бетонного особняка во Флориде под ником Kricketfelt вместо того, чтобы эвакуироваться, как советовали власти, решила никуда не уезжать. Она вела "прямую трансляцию" урагана "Милтон" из своего прочного дома для впечатляющего количества подписчиков, пишет Daily Star.

Женщина показывала панораму вокруг и говорила: "Вот почему я не ухожу. Мой муж построил этот дом, мой муж построил этот дом, реклама".

Кроме того, она опубликовала серию кадров, на которых видно, как снаружи льет сильный дождь с ветром, а она спокойно наблюдает за бушующей стихией со своей веранды.

После этого на женщину посыпались гневные комментарии, а ее публикации и даже аккаунт без предупреждения были удалены администрацией соцсети.

В уже новом созданном аккаунте женщина рассказала о сложившейся ситуации, добавив, что дом, который ее муж построил со своей компанией, все еще стоит.

"В настоящее время у нас нет электричества и интернета, но мы используем генераторы", — отметила она.

Как считает один из пользователей, контент был удален, скорее всего, в целях безопасности.

Другие решили поддержать жену строителя.

"Впервые вижу, как людей ненавидят за то, что у них бетонный дом", — написал один из комментаторов.

Другой добавил, что люди злятся, потому что не могут позволить себе бетон.

Также высказывалось предположение, что люди озлоблены только потому, что ее дом оказался лучше подготовлен к такой ситуации.

"Не понимаю, почему все еще делают дома из гипсокартона во Флориде", — добавил комментатор.

"Они ненавидят, потому что ты, метафорически, придумала лекарство от "рака", — отметил один из комментаторов.

"Люди просто в ярости, что у вас действительно есть дом, который построен разумно для того места, где вы живете. Если бы все дома в США были из бетона и кирпича, люди бы, конечно, меньше страдали от каждого урагана с торнадо", — заметили в соцсети.

"Пришло время зарегистрировать торговую марку "Королева бетона", — нашелся и такой советчик.

"Если бы мой муж построил мне такой же дом, как у вас, я гарантирую, что я бы стояла там точно так же", — выразила уверенность другая женщина.

"Можете ли вы прислать мне 10 тысяч на строительство дома?" — нашлись и такие, которые решили выжать максимум из сложившейся ситуации.

Из-за урагана "Милтон" затопило Диснейленд в штате Флорида. Это самый посещаемый центр развлечений в мире.

Погибли, по меньшей мере. 10 человек, еще миллионы людей остались без электричества. В то же время шторм не вызвал катастрофического подъема морской воды, как опасались власти.