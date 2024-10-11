10 жертв и миллионы людей без электричества: во Флориде бушует ураган "Милтон" (фото)

По информации журналистов, ураган также уничтожил крышу стадиона бейсбольной команды, который был базой для спасателей. Пока сообщений из этой локации о пострадавших не поступало.

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Из-за урагана "Милтон" погибли по меньшей мере 10 человек, еще миллионы человек остались без электричества. Об этом пишет Reuters.

Несмотря на это, шторм не вызвал катастрофического подъема морской воды, которого опасались. По информации губернатора Рона ДеСантиса, штату удалось избежать "худшего сценария". Однако, по его словам, убытки все же значительны и вызывают беспокойство.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме заявил, что сейчас есть информация о 10 погибших из-за торнадо. Сейчас минимум 27 смерчей обрушились на Флориду

По данным PowerOutage.us, более 3,2 млн домов и предприятий во Флориде остались без электричества. Некоторые из них уже несколько дней ждали восстановления подачи электроэнергии после урагана Хелен, который обрушился на этот регион две недели назад.

"Милтон" также уничтожил крышу стадиона Tropicana Field, бейсбольной команды Tampa Bay Rays в Сент-Питерсберге. Пока сообщений о пострадавших не поступало. Стадион был плацдармом для спасателей, на поле установлены тысячи коек.

Последствия урагана в США Фото: Reuters

Ураган "Милтон" в США Фото: Reuters

Ураган привел к тяжелым последствиям в США Фото: Reuters

Последствия урагана в США Фото: Reuters

Последствия от урагана "Милтон" Фото: Reuters

Ураган "Милтон" в США Фото: Reuters

Напомним, со скоростью ветра до 195 километров в час и сильными проливными дождями 10 октября ураган "Милтон" достиг Большого залива Тампа, где живут более трех миллионов человек. Эвакуационные мероприятия стартовали еще в начале недели. Их уже называют одной из крупнейших операций такого типа в истории штата.

Ураган "Милтон" затопил Диснейленд в штате Флорида США — крупнейший и самый посещаемый центр развлечений в мире. В среду, 9 октября, Walt Disney World заявил о закрытии всех четырех тематических парков в Орландо.

Напомним, что из-за урагана лидер США Джо Байден решил перенести свою поездку в Германию, где должен был присутствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Кроме этого, президент страны планировал проследить за устранением последствий урагана "Хелен".