10 жертв і мільйони людей без електрики: у Флориді вирує ураган "Мілтон" (фото)

За інформацією журналістів, ураган також знищив дах стадіону бейсбольної команди, який був базою для рятувальників. Наразі повідомлень з цієї локації про постраждалих не надходило.

Related video

Через ураган "Мілтон" загинуло щонайменше 10 людей, ще мільйони осіб лишилися без електрики. Про це пише Reuters.

Попри це, шторм не викликав катастрофічного підйому морської води, якого побоювалися. За інформацією губернатора Рона ДеСантіса, штату вдалося уникнути "гіршого сценарію". Однак, за його словами, збитки все ж є значними та викликають занепокоєння.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас на брифінгу в Білому домі заявив, що наразі є інформація про 10 загиблих через торнадо. Наразі мінімум 27 смерчів обрушилися на Флориду

За даними PowerOutage.us, понад 3,2 млн будинків та підприємств у Флориді залишилися без електрики. Деякі з них уже кілька днів чекали відновлення подачі електроенергії після урагану Хелен, який обрушився на цей регіон два тижні тому.

"Мілтон" також знищив дах стадіону Tropicana Field, бейсбольної команди Tampa Bay Rays у Сент-Пітерсберзі. Наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Стадіон був плацдармом для рятувальників, на полі встановлено тисячі ліжок.

Наслідки урагану в США Фото: Reuters

Ураган "Мілтон" в США Фото: Reuters

Ураган призвів до тяжких наслідків в США Фото: Reuters

Наслідки урагану в США Фото: Reuters

Наслідки від урагану "Мілтон" Фото: Reuters

Ураган "Мілтон" в США Фото: Reuters

Нагадаємо, зі швидкістю вітру до 195 кілометрів на годину і сильними проливними дощами 10 жовтня ураган "Мілтон" досягнув Великої затоки Тампа, де живуть понад три мільйони людей. Евакуаційні заходи стартували ще на початку тижня. Їх вже називають однією з найбільших операцій такого типу в історії штату.

Ураган "Мілтон" затопив Діснейленд у штаті Флорида США — найбільший і найвідвідуваніший центр розваг у світі. У середу, 9 жовтня, Walt Disney World заявив про закриття усіх чотирьох тематичних парків в Орландо.

Нагадаємо, що через ураган лідер США Джо Байден вирішив перенести свою поїздку до Німеччини, де мав бути присутнім на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Окрім цього, президент країни планував простежити за усуненням наслідків урагану "Гелен".