Ураган "Мілтон" затопив Діснейленд у Флориді: який вигляд має найбільший парк розваг (фото, відео)

"Мілтон" став третім ураганом, що обрушився на Флориду цього року. Він знеструмив домівки понад 3 млн жителів штату. Пориви вітру подекуди спочатку сягали 250 кілометрів на годину. Стихія зірвала дах зі стадіону "Тропікана Філд".

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Через ураган "Мілтон" затопило Діснейленд у штаті Флорида США. Це найбільший і найвідвідуваніший центр розваг у світі. У середу, 9 жовтня, Walt Disney World заявило про закриття усіх чотирьох тематичних парків в Орландо, повідомляє CNN.

На опублікованих у соцмережах фотографіях видно, що вулиці спорожнілого парку покриті водою.

Стихія знищила дах бейсбольного стадіону "Тропікана Філд" у місті Сент-Пітерсберг в окрузі Пінеллас штату Флорида.

"Мілтон" став третім ураганом, що обрушився на Флориду цього року. Максимальна швидкість вітру циклону досягала 250 км/год, коли він обрушився на берег Сієста-Кі, пише Associated Press.

Ураган вже ослаб до 1-ї категорії. Очікується, що він продовжить рухатися переважно на схід, поки не увійде в Атлантичний океан пізно ввечері в четвер.

Понад 3 мільйони будинків і підприємств залишилися без електроенергії. Найбільше постраждало центральне узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, зокрема округи Гарді, Сарасота, Гіллсборо та Манаті. Масштаби збитків поки рано оцінювати.

За словами губернатора Рона Десантіса, очікується, що рівень води в багатьох річках Флориди продовжуватиме зростати.

"Ми можемо сказати, що шторм був значним, але, на щастя, це був не найгірший сценарій", — сказав Десантіс.

За попередніми даними, чотири людини загинули в окрузі Сент-Люсі.

Нагадаємо, 9 жовтня ураган "Мілтон" обрушився на Флориду штормом третьої категорії, проте приблизно за 90 хвилин після виходу на суходіл його знизили до другої категорії.

8 жовтня президент США Джо Байден скасував поїздки до Анголи та Німеччини, де мало відбутися засідання "Рамштайну", через ураган "Мілтон".