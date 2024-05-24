Россияне покупают у провайдеров из США спутниковые фото для обстрелов Украины, — расследование

Хотя американские компании уверяют, что не сотрудничают с Россией с февраля 2022 года, спутниковые снимки территории Украины может купить любой желающий.

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Журналисты американского журнала The Atlantic еще в марте писали о возможной связи между продажей спутниковых снимков коммерческими аэрокосмическими компаниями и ракетными ударами России по Украине. То есть сначала происходит продажа спутниковых фото определенного участка на территории Украины, а уже через несколько дней туда прилетает российская ракета. HUMINT-аналитики Molfar проверили, как и кому компании, утверждающие о якобы тщательной проверке клиентов, предоставляли свои спутниковые снимки.

Аналитики Molfar проанализировали 321 случай российских ракетных ударов по Украине, имевших место с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, включая снимки территорий, где не происходят активные боевые действия.

Таблица показывает количество снимков, сделанных до и после ударов по областям и провайдерам в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года

На первом этапе аналитики Molfar сортировали снимки по датам (сделанные за неделю до удара), вторым фактором была локация где сделано спутниковое фото. Показательной будет статистика по относительно "мирным" областям. То есть там, где не идут активные боевые действия.

Аналитикам удалось получить доступ к большому количеству провайдеров космических снимков:

Planet — американская компания, которая специализируется на съемке Земли с помощью спутников. Предоставляет данные для мониторинга изменений в глобальном масштабе.

Maxar Technologies — ведущий поставщик аэрокосмических продуктов и услуг, включая высокодетализированные изображения Земли.

21AT (Twenty First Aerospace Technology) — китайская космическая компания, которая предоставляет спутниковые снимки.

CNSA (China National Space Administration) — китайское национальное космическое агентство, отвечающее за космическую программу Китая.

Satellogic — аргентинская компания, которая запускает спутники для съемки Земли в высоком разрешении.

KARI (Korea Aerospace Research Institute) — южнокорейский государственный институт, который занимается аэрокосмическими исследованиями.

Kazakhstan Gharysh Sapary (Kazcosmos) — национальное космическое агентство Казахстана, которое координирует космические проекты и научные исследования.

Chang Guang Satellite Technology (CGST) — китайская компания, специализирующаяся на разработке спутников и спутниковых изображений.

SIIS (SI Imaging Services) — компания из Южной Кореи, которые занимается геопространственными данными и изображениями Земли.

SpaceWill — китайская компания, предоставляющая спутниковые данные и решения для наблюдения за Землей.

ImageSat International (ISI) — израильская компания, которая предлагает спутниковые снимки для военных и гражданских целей.

Capella — американская компания, которая специализируется на радарных изображениях Земли с использованием синтетической апертуры (SAR).

Важно

Спецслужбы РФ покупают за границей спутниковые снимки украинских территорий, — СМИ

Скажем, 10 октября 2022 года российские войска нанесли один из самых массовых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, применив БПЛА "Shahed-136" и ракеты. В результате атаки были повреждены 11 важных объектов в 8 регионах и в столице. В течение трех недель перед ударом, как отмечают аналитики, кто-то заказал у компании Maxar 6 спутниковых снимков, которые включали зону поражения.

26 марта 2022 года россияне двумя ракетами разрушили танкостроительный завод и нефтебазу во Львове. 8 спутниковых снимков, на которые попали координаты удара, были заказаны у компаний Beijing Space View Tech и 21AT за несколько дней до атаки, 23-25 марта, и еще два снимка через два дня после удара, 28 марта.

Рассмотрен 321 ракетный обстрел Украины за пределами территорий проведения регулярных боевых действий в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Карта спутниковых снимков от Planet (зеленые полигоны) и известных случаев обстрелов (красные точки)

Карта спутниковых снимков от Maxar (желтые полигоны) и известных случаев обстрелов (красные точки)

Карта спутниковых снимков от Satellogic (серые полигоны) и известных случаев обстрелов (красные точки)

Карта спутниковых снимков от Capella Space (синие полигоны) и известных случаев обстрелов (красные точки)

Как указано в материале The Atlantic, американские спутниковые провайдеры уверяют, что не продают снимки российским покупателям с февраля 2022 года. Но HUMINT-специалисты агентства Molfar, представившись представителями компании из Казахстана, проверили, можно ли купить фото через их дистрибьюторов. И, как оказалось в ходе эксперимента, если использовать ненастоящее имя, название и корпоративную почту и обратиться к реселлерам из других стран, никаких проверок со стороны американских провайдеров не будет происходить.

То есть, украинские исследователи установили, что спутниковые изображения могут использоваться для предварительной разведки целей и корректировки дальнейших ударов.

Напомним, в апреле издание Bloomberg писало о том, что Китай предоставляет России спутниковые снимки для военных целей.