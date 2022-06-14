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Спецслужбы РФ покупают за границей спутниковые снимки украинских территорий, — СМИ

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Спецслужбы РФ покупают спутниковые снимки украинских территорий

По словам военкора Андрея Цаплиенко, оккупантов интересуют локации в Киеве, базы нефтепродуктов, транспортные узлы и пропускные пункты на границе с Польшей.

Спецслужбы РФ в июне начали массово покупать спутниковые снимки украинских территорий через подставные фирмы. Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, спутниковые снимки россияне покупают у западных фирм через специальные "компании-прокладки".

Цаплиенко утверждает, что спецслужбы РФ интересуют локации в Киеве, базы нефтепродуктов, транспортные узлы, а также пропускные пункты "Рава-Русская" и "Устилуг", которые расположены на границе с Польшей.

Более того, российская агентура через подставные компании покупает спутниковые снимки на участке фронта Горловка-Лисичанск.

"Два вывода, которые делают военные аналитики. Первый положительный — оккупантам не хватает собственной системы спутниковой разведки. Второй не очень — наши партнеры очень сложно поставляют нам оружие и очень просто отдают разведданные противнику. Конечно, это можно объяснить тем, что спутниковые снимки являются собственностью частных компаний, и они могут делать с ними, что хотят", — продолжил Цапплиенко и предположил, что западные спецслужбы при желании могут остановить деятельность компаний, "торгующих жизнями украинцев".

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Спецслужбы РФ покупают спутниковые снимки украинских территорий

Напомним, 14 июня в британских СМИ появились новые спутниковые снимки из прифронтового Северодонецка, где продолжаются ожесточенные бои. На кадрах можно увидеть три моста на въезде в город, которые были разрушены российскими военнослужащими.

Также сообщалось, что кража украинского зерна в Крыму попала на спутниковые снимки. Компания Maxar запечатлела, как российские оккупанты грузят на корабли украденную продукцию.