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Спецслужби РФ купують за кордоном супутникові знімки українських територій, — ЗМІ

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Спецслужби РФ купують супутникові знімки українських територій

За словами воєнкора Андрія Цаплієнка, окупантів цікавлять локації у Києві, бази нафтопродуктів, транспортні вузли та пропускні пункти на кордоні з Польщею.

Спецслужби РФ у червні почали масово купувати супутникові знімки українських територій через підставні фірми. Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, супутникові знімки росіяни купують у західних фірм через спеціальні "прокладки".

Цаплієнко стверджує, що спецслужби РФ цікавлять локації у Києві, бази нафтопродуктів, транспортні вузли, а також пропускні пункти "Рава-Руська" та "Устилуг", які розташовані на кордоні з Польщею.

Більше того, російська агентура через підставні компанії купує супутникові знімки на ділянці фронту Горлівка-Лисичанськ.

"Два висновки, які роблять військові аналітики. Перший позитивний — окупантам не вистачає власної системи супутникової розвідки. Другий не дуже — наші партнери дуже складно поставляють нам зброю і дуже просто віддають розвіддані супротивникові. Звичайно, це можна пояснити тим, що супутникові знімки є власністю приватних компаній, і вони можуть робити з ними, що хочуть", — продовжив Цаплієнко і припустив, що західні спецслужби за бажання можуть зупинити діяльність компаній, які "торгують життям українців".

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Спецслужби РФ купують супутникові знімки українських територій

Нагадаємо, 14 червня у британських ЗМІ з'явилися нові супутникові знімки з прифронтового Сєвєродонецька, де продовжуються запеклі бої. На кадрах можна побачити три мости на в'їзді до міста, які зруйнували російські військовослужбовці.

Також повідомлялося, що крадіжка українського зерна у Криму потрапила на супутникові знімки. Компанія Maxar зняла, як російські окупанти вантажать на кораблі вкрадену продукцію.