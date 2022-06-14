З'явилися детальні супутникові знімки зруйнованих мостів у Сєвєродонецьку (фото)

ЗС РФ зруйнували три мости, які з'єднували Лисичанськ із Сєвєродонецьком, де в бомбосховищах заводу "Азот" перебувають понад 500 мешканців.

На опублікованих знімках компанії Maxar Technologies видно три мости, зруйновані в Сєвєродонецьку російською армією. Зазначається, що знімки зроблені 11 червня. Про це повідомляє The Guardian.

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[ + – ] Супутниковий знімок показує зруйнований Пролетарський моск у північній частині Лисичанська

[ + – ] Супутниковий знімок показує зруйновані залізничні мости в Сєвєродонецьку

[ + – ] Зруйнований міст у Рубіжному

[ + – ] Зруйнований Павлоградський міст у Сєвєродонецьку Фото: The Guardian

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські війська відрізали всі маршрути до Сєвєродонецька, всі три мости зруйновані. Водночас, за словами Гайдая, росіяни не повністю захопили місто, частково воно перебуває під контролем ЗСУ.

Напередодні глава ОВА повідомляв, що російські війська продовжували штурмувати місто, використовуючи значну перевагу в артилерії, вони відкинули українські війська. Руйнують квартал за кварталом, під контролем росіян — близько 70% міста.

Через зруйновані мости місцеві жителі не можуть дістатися сусіднього Лисичанська, який також зазнає обстрілів, але залишається під контролем ЗСУ.

За даними пресслужби Луганської ОВА, у бомбосховищах заводу "Азот" створено запаси їжі для 540-560 осіб.

Триває обмежена евакуація, коли для цього з'являється можливість.

Раніше Фокус повідомляв, що на півдні України ЗСУ знищили 28 російських військових разом із гаубицею "Мста-Б". Також за даними командування, в Чорному морі дислоковані 3 десантні та 4 кораблі-носії крилатих ракет російського флоту.