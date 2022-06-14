Появились подробные спутниковые снимки разрушенных мостов в Северодонецке (фото)

ВС РФ разрушили три моста, которые соединяли Лисичанск с Северодонецком, где в бомбоубежищах завода "Азот" находятся более 500 жителей.

На опубликованных снимках компании Maxar Technologies видны три моста, разрушенных в Северодонецке российской армией. Отмечается, что снимки сделаны 11 июня. Об этом сообщает The Guardian.

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[ + – ] Спутниковый снимок показывает разрушенный Пролетарский моск в северной части Лисичанска.

[ + – ] Спутниковый снимок показывает разрушенные железнодорожные мосты в Северодонецке.

[ + – ] Разрушенный мост в Рубежном.

[ + – ] Разрушенный Павлоградский мост в Северодонецке. Фото: The Guardian

По словам глава Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска отрезали все маршруты к Северодонецку, все три моста были разрушены. Вместе с тем, по словам Гайдая, россияне не полностью захватили город, частично он находится под контролем ВСУ.

Накануне глава ОВА сообщал, что российские войска продолжали штурмовать город, используя значительный перевес в артиллерии, они отбросили украинские войска. Разрушается квартал за кварталом, под контролем россиян — около 70% города.

Из-за разрушенных мостов местные жители не могут добраться в соседний Лисичанск, который также подвергается обстрелам, но остается под контролем ВСУ.

По данным пресс-службы Луганской ОВА, в бомбоубежищах завода "Азот" созданы запасы еды для 540-560 человек.

Проводятся ограниченная эвакуация, когда для этого появляется возможность.

Ранее Фокус сообщал, что на юге Украины ВСУ уничтожили 28 российских военных вместе с гаубицей "Мста-Б". Также по данным командования, в Черном море дислоцированы 3 десантных и 4 корабля-носителя крылатых ракет российского флота.