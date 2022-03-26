Войска РФ нанесли два удара по Львову: есть пострадавшие (фото, видео)

Мэр города Андрей Садовый предупредил о возможности повторного обстрела и призвал людей оставаться в укрытиях.

Вечером в субботу, 26 марта, во Львове были слышны сильные взрывы, после которых над городом был виден дым. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

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В 16:12 в городе была объявлена воздушная тревога. По данным председателя Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, в 16:30 были слышны три мощных взрыва со стороны Кривчиц в Лычаковском районе областного центра

Позже Козицкий уточнил, что в пределах Львова были нанесены два ракетных удара, атака не затронула жилые дома или другие объекты инфраструктуры города. По предварительной информации ОВА, в результате атаки пострадали пять человек.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале также сообщил, что есть вероятность повторных обстрелов города. Также он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Пользователи сети также опубликовали видео последствий удара, а также предположительный момент полета вражеской ракеты.

Напомним, 26 марта российские войска также обстреляли Лисичанск и Северодонецк Луганской области из "Градов" и ракетами "Точка У".

Ранее Фокус взял интервью у мэра Львова Андрея Садового касательно угрозы ударов войск РФ по городу.