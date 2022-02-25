Садовой о Львове в военное время: "Все города в равных условиях, ракеты достают везде"

Если кто-то думает, что можно перебраться в безопасное место — это все довольно условно, считает городской голова Львова.

Второй день войны Львов встретил сигналом воздушной тревоги около 7:00 утра. Позже стало известно, что в это время Россия обстреливала аэропорт в Ровно. На этот раз для Львова все обошлось.

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Фокус расспросил мэра Львова Андрея Садового о том, как живет город в условиях военного положения, что означает всеобщая мобилизация для горожан, и сколько беженцев готовы принять во Львове и области.

– Что означает военное положение для Львова? Какие службы работают иначе, какие ограничения для граждан?

– Военное положение, конечно, меняет ритм нормальной жизни. В первую очередь – может быть введен комендантский час, могут быть проверки.

Конечно, если это военное положение, мы понимаем, что на нас напал враг. Мы должны защищаться и быть готовы. Поэтому мужчины призывного возраста должны стать на учет в военкоматах или записаться в территориальную оборону. Во Львове эта волна развивается достаточно мощно.

Если говорить о функционировании города – он работает в усиленном режиме, потому что мы заранее готовились к чрезвычайным ситуациям, начали это делать еще полгода назад.

Также, согласно указу президента и постановлению Кабмина, должно быть распоряжение областной администрации — будет существенно сокращена структура органов местного самоуправления, в том числе и Львовского городского совета. Но мы продолжаем работать в этом составе и выполнять задачи для функционирования города, который чрезвычайно важен для Украины. Потому что сегодня мы выполняем очень много специальных функций.

– До начала этой полномасштабной атаки со стороны России вы говорили, что Львов может принять 100 тыс. беженцев, а область – гораздо больше (если начать над этим работать, что уже осталось в прошлом). Какая ситуация сейчас – сколько беженцев со всей Украины готовы принять Львов и область?

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– Мы уже начали их принимать. Мы расселяем людей во Львове и области. Но мы не озвучиваем количество и не озвучиваем локации, где люди селятся – потому что вы понимаете, в каком состоянии люди приезжают. Они не хотят никакой публичности. Они хотят отойти от ужасов, которые пережили.

– А с точки зрения людей, которые, возможно, еще хотят уехать: допустим, есть мать с ребенком, которая хочет укрыться во Львове. Есть ли какие-то службы, в которые она может обратиться, чтобы им помогли, расселили где-нибудь?

– Конечно. Кстати, мы принимаем детей-сирот из других регионов, принимаем тех, кто готовится стать мамами. Первые уже приехали, мы расселяем, координируем эту работу со Львовской областной государственной администрацией.

Социальные службы проверяют приезжающих – чтобы к нам не попали диверсанты.

– Многие люди едут не только во Львов, но и транзитом за границу. Как работает транспорт? Выдерживает ли этот поток людей?

– Конечно, есть небольшие очереди на границах. Но граница открыта, даже с польской стороны есть локации, где люди также могут заявить о себе, как о нуждающихся в помощи. Система достаточно качественно работает.

Через Львов едут очень многие иностранцы. Они нуждаются в нашей помощи, потому что не всегда посольства справляются с нагрузкой, которая ложится на них в течение последних двух дней.

– Давайте подробнее поговорим о мобилизации. Вчера президент подписал указ. Что это значит для военнообязанных мужчин, которые находятся во Львове? Понятно, что они могут обратиться в военкоматы сами. А будут ли снимать с поездов, останавливать на улице?

– Система работает достаточно четко. Люди получают повестки и приходят в военкомат. Кто-то может и сам прийти. У нас многие работники горсовета сами ушли в военкомат. Хотя перед тем, как только начинала формироваться территориальная оборона, многие наши работники ушли и записались туда.

Поэтому здесь никто никого не будет трогать. Есть нормальное понимание и ответственность. Также мы помогаем военным техникой, оборудованием – стараемся максимально оперативно обеспечить всем, что им необходимо.

– Что касается территориальной обороны – могут ли записаться в нее выходцы из других городов? Могут ли записаться женщины?

– Решение принимает руководство территориальной обороны. В настоящее время эта процедура максимально упрощена. Если у вас есть навыки владения оружием, подаете свои документы – то сегодня все возможно, потому что нужно защищать нашу страну.

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– А если речь идет о людях, которые никогда не держали оружие в руках, но хотят быть полезными?

– Для них должна быть другая процедура, их надо научить. На сегодняшний день идет формирование территориальной обороны. Потому что согласно решению Верховной Рады, если формируется территориальная оборона, ее могут перебрасывать из одного региона в другой. Вопрос обучения – ты ведь не научишь человека за один день. Территориальная оборона тоже работает над этим. Но в первую очередь берут тех людей, которые обладают навыками и умениями.

– Готов ли Львов оброняться? Утром 25 февраля сообщали о воздушной тревоге. Местные жаловались, что звуки сирен были тихими. Как Львов работает над защитой?

– Мы с областной администрацией отработали четкий протокол, когда звучат сирены, в то же время подается информация на радиостанциях, на телеканалах, на сайтах и ​​в соцсетях. Чтобы люди могли четко понимать, о чем идет речь. Если это воздушная атака, то нужно спускаться в укрытие. Когда завершается эта воздушная атака, мы сразу сообщаем об этом.

Поскольку стандарт, работавший ранее, не был достаточно логичным, на сегодняшний день мы все это полностью переформатировали.

– То есть если сирены не слышно, а вы в своем Телеграмм-канале сообщили, что нужно спускаться – то нужно спускаться?

– Да. И в Телеграмме, и на Facebook-странице. Плюс все FM-ки во Львове. Плюс телевидение во Львове – все сегодня в этом пуле.

Я всем говорю, что даже если не будет электроэнергии, социальные сети перестанут работать, то смогут работать радиостанции, FM-ки. Поэтому в укрытии должна быть FM-ка, банальный приемник, с помощью которого можно будет оперативно принимать эту информацию.

– Что происходит с поставками продовольствия, лекарств?

– Пока я не вижу никаких перебоев. Продукты есть, лекарства есть.

Что касается предпринимателей, мы организовали достаточно качественное сотрудничество с общественными организациями. Потому что приезжает переселенец, у которого ничего нет – ему нужно помочь, правда? Дать ему какую-то одежду, вещи первой необходимости, обеспечить гигиенические потребности.

Сейчас в каждом из шести районов, в каждой администрации есть соответствующие центры, куда люди приносят вещи для переселенцев.

– Какие у Львова могут возникнуть проблемы в связи с войной?

– Я думаю, что сегодня все города находятся в равных условиях. Ракета все равно долетает до Львова, или Киева, или Харькова, или Ужгорода. И вчера бомбили военные объекты, которые находятся в пределах Львовской области – так же, как бомбили аэропорт в Луцке и Ивано-Франковске. Сегодня была бомбардировка аэропорта в Ровно, поэтому и у нас включили сирену — никто не знал, где эта ракета приземлится.

Если кто-то думает, что можно приехать в более безопасный город – это все условно.

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– Хотите ли вы что-то сказать гражданам — может быть, какое-то обращение?

– Во-первых, те, кто имеет возможность — должны защищать наше государство. Потому что враг деморализован. И наша активная жесткая позиция — это мощные шаги к выстраиванию нашего независимого государства.

Если вы — служащий, обеспечивающий функционирование той или иной общины, вы должны досконально выполнять свои обязанности, потому что от вашей работы зависит жизнь людей. Потому что люди на передовой должны иметь гарантии, что их родные в безопасности. Это очень важная вещь. Потому что каждый знает: если с детьми все хорошо, то ты нормально работаешь. Если есть какая-то проблема — переживаешь, потому что мы все – живые люди.

Также большая просьба ко всем общественным организациям переформатировать свою работу: с одной стороны, помогать военнослужащим всем, чем нужно. С другой стороны, если мы можем принимать кого-нибудь на временное пребывание — то нужно принимать. Надо помогать и находить для этого всяческие ресурсы.

Большое спасибо бизнесу, который сегодня помогает армии, помогает всем необходимым. Нет ни одного случая за последнее время, чтобы кто-то в чем-то отказал.

Также приятно, что помогают дипломатические миссии. С послом Израиля Михаилом Бродским, который сейчас во Львове, мы сейчас в контакте с большим комплексом потребностей, важных для жизнедеятельности города.