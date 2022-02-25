Садовий про Львів у воєнний час: "Всі міста знаходяться в рівних умовах, ракети дістають всюди"

Якщо хтось думає, що можна перебратися до безпечного місця — це все досить умовно, вважає міський голова.

Другий день війни Львів зустрів сигналом повітряної тривоги близько 7:00 ранку. Пізніше стало відомо, що Росія обстрілювала аеропорт у Рівному. Цього разу для Львова все обійшлося.

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Фокус розпитав мера Львова Андрія Садового про те, як живе місто в умовах воєнного стану, що означає загальна мобілізація для місцевих та скільки біженців готові прийняти у місті та області.

— Що означає воєнний стан для Львова? Які служби працюють інакше, які є обмеження для громадян?

— Воєнний стан, звичайно, змінює ритм нормального життя. Першочергово — може бути введена комендантська година, можуть бути перевірки.

Звичайно, якщо це воєнний стан, ми розуміємо, що ворог на нас напав. Ми повинні захищатися і бути готовими. Тому чоловіки призовного віку мають бути обліковані у військкоматах чи записуватися у територіальну оборону. У Львові ця хвиля розвивається достатньо потужно.

Якщо говорити про функціонування міста — то місто працює у посиленому режимі, тому що ми заздалегідь готувалися до надзвичайних ситуацій. Почали це робити ще пів року тому.

Також згідно указу президента і постанови Кабміну має бути розпорядження обласної адміністрації, буде суттєво скорочена структура органів місцевого самоврядування, зокрема і Львівської міської ради. Але ми далі продовжуємо працювати у цьому складі і виконувати задачі для функціонування міста, яке надзвичайно важливе для України. Тому що сьогодні ми виконуємо дуже багато спеціальних функцій.

— До початку цієї повномасштабної атаки з боку Росії ви казали, що Львів може прийняти 100 тис. біженців, а область – набагато більше, якщо почати над цим працювати, але це вже залишилось в минулому. Яка ситуація зараз – скільки біженців з усієї України готовий прийняти Львів і область?

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— Ми вже почали приймати. Ми їх розселяємо у Львові, в області. Але ми не озвучуємо кількість і не озвучуємо локації, де люди поселяються — тому що ви розумієте, в якому стані люди приїжджають. Вони не хочуть жодної публічності. Вони хочуть відійти від тих жахів, які вони пережили.

— А з точки зору людей, які, можливо, ще хочуть виїхати: припустимо, є матір з дитиною, яка хоче укритися у Львові. Чи є якісь служби, до яких вона може звернутися, щоб їм допомогли, розселили десь?

— Звичайно. До речі, ми приймаємо дітей-сиріт з інших регіонів, приймаємо матерів при надії. Перші вже приїхали, ми розселяємо, координуємо цю роботу із Львівською обласною державною адміністрацією.

Соціальні служби перевіряють людей, які приїжджають — щоб, часом, до нас не потрапили диверсанти.

— Багато людей їдуть не тільки до Львова, а й транзитом через Львів за кордон. Як працює транспорт? Чи витримує цей потік людей?

— Звичайно, є невеликі черги на кордонах. Але кордон відкритий, навіть з польської сторони є відповідні локації, де люди також можуть заявити про себе як ті, які потребують допомоги. Система досить якісно працює.

Через Львів їде дуже багато іноземців. Вони потребують нашої допомоги, тому що не завжди посольства справляються із навантаженням, яке лягає на них протягом останніх двох днів.

— Давайте детальніше поговоримо про мобілізацію. Вчора президент підписав указ про загальну мобілізацію. Що це означає для військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають у Львові? Зрозуміло, що вони можуть звернутися до військкоматів самі. А чи будуть знімати з потягів, зупиняти їх на вулиці?

— Система працює достатньо чітко. Людям приходять повістки – вони приходять до військкомату. Хтось може і сам прийти. У нас багато працівників міськради самі пішли у військкомат. Хоча перед тим, коли тільки починала формуватися територіальна оборона, багато наших працівників пішли і записалися до територіальної оборони.

Тому тут зараз ніхто нікого не зачіпає. Є нормальне розуміння і є відповідальність. Також ми допомагаємо військовим стосовно техніки, устаткування — стараємося максимально оперативно забезпечити усім, що їм необхідно.

— Щодо територіальної оборони — чи можуть записатися до неї вихідці з інших міст? Чи можуть записатися жінки?

— Рішення приймає керівництво територіальної оборони. Зараз ця процедура максимально спрощена. Якщо ви маєте навички володіння зброєю, подаєте свої документи — то сьогодні все можливо, тому що треба боронити нашу країну.

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— А якщо йдеться про людей, які ніколи не тримали зброю в руках, але хочуть бути корисними?

— То для них має бути інша процедура, їх треба навчити. Сьогодні продовжується формування територіальної оборони. Бо згідно рішення Верховної Ради, якщо формується територіальна оборона — її можуть перекидати з одного регіону в інший. Питання навчання — ти ж не навчиш людину за один день. Територіальна оборона також працює над цим. Але в першу чергу беруть тих людей, які мають навички і мають вміння.

— Чи готовий Львів обронятися? 25-го лютого вранці повідомляли про повітряну тривогу. Місцеві скаржилися, що звуки сирен були тихими. Як Львів працює над захистом?

— Ми з обласною адміністрацією відпрацювали чіткий протокол, що коли звучать сирени, у той самий час подається інформація на радіостанціях, на телеканалах, на сайтах і в соцмережах. Щоб люди могли чітко розуміти, про що йдеться. Якщо це повітряна атака, то треба спускатися в укриття. Коли завершується ця повітряна атака — ми одразу даємо розуміння про це. Бо стандарт, який працював раніше, не був достатньо логічним, до сьогоднішнього дня ми це все повністю переформатували.

— Тобто якщо сирени не чути, а ви у своєму Телеграм-каналі повідомили, що треба спускатися — то треба спускатися?

— Так. І в Телеграмі, і на Facebook-сторінці. Плюс усі FM-ки у Львові. Плюс телебачення у Львові — усі сьогодні у цьому пулі.

Я усім говорю, що навіть якщо не буде електроенергії, соціальні мережі перестануть працювати, то працювати зможуть радіостанції, FM-ки. Тому в укритті має бути FM-ка, банальний приймач, за допомогою якого можна буде оперативно приймати цю інформацію.

— Що відбувається із поставками продовольства, ліків?

— Наразі я не бачу жодних перебоїв. Продукти є, ліки є.

Стосовно підприємців ми організували достатньо якісну співпрацю із громадськими організаціями. Бо приїжджає переселенець, який нічого не має — йому ж треба допомогти, правда? Дати йому якийсь одяг, речі першої необхідності, забезпечити гігієнічні потреби.

Зараз ми у кожному із шести районів, у кожній адміністрації маємо відповідні центри, куди люди приносять речі, які можна використовувати переселенцям.

— Які загалом у Львова можуть виникнути проблеми у зв’язку з війною?

— Я думаю, що сьогодні усі міста знаходяться у рівних умовах. Ракета однаково долітає до Львова, чи до Києва, чи до Харкова, чи до Ужгорода. І вчора бомбардували військові об’єкти, які знаходяться в межах Львівської області — так само, як бомбардували аеропорт у Луцьку та Івано-Франківську. Сьогодні було бомбардування аеропорту у Рівному, тому і в нас ввімкнули сирену, бо ніхто не знав, де та ракета приземлиться.

Якщо хтось думає, що можна приїхати у безпечніше місто — то це все умовно.

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— Чи хочете ви щось сказати громадянам — можливо, якесь звернення?

— По-перше, хто має можливість — повинен захищати нашу державу. Тому що ворог деморалізований. І наша активна тверда позиція — це потужні кроки до вибудовування нашої незалежної держави.

Якщо ви — службовець, який забезпечує функціонування тієї чи іншої громади, ви маєте досконало виконувати свої обов’язки, бо від вашої роботи залежить життя людей. Тому що люди на передовій повинні мати гарантію, що їхні рідні у безпеці. Це дуже важлива річ. Тому що кожен по собі знає: якщо з дітьми все добре, то ти нормально працюєш. Якщо є якась проблема — про це переживаєш, бо ми усі — живі люди.

Також велике прохання до усіх громадських організацій переформатувати свою роботу: з одного боку, допомагати військовослужбовцям усім, що потрібно. З іншого боку, якщо ми можемо приймати когось на тимчасове перебування — то треба приймати. Треба допомагати і знаходити для цього усілякі ресурси.

Велика подяка бізнесу, який сьогодні допомагає війську, допомагає усім необхідним. Немає жодного випадку за останній час, щоб хтось у чомусь відмовив.

Також приємно, що допомагають дипломатичні місії. Із послом Ізраїлю Михайлом Бродським, який зараз у Львові, ми зараз на контакті щодо великого комплексу потреб, важливих для життєдіяльності міста.